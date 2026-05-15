Timmy, te vagy az? – Bálnatetemet találtak az Északi-tengerben

Dániában, Anholt szigeténél 2026 májusában egy elpusztult bálnát észleltek, amely a dán környezetvédelmi hatóság szerint nagy valószínűséggel az a hosszúszárnyú bálna lehet, amelyet sokan Timmyként ismertek meg. Ahogy az Origón megírtuk, a Timmy néven emlegetett állatot május 2-án engedték vissza a Skagerrak térségében az Északi-tengerbe, most pedig alig 200 kilométerre onnan bukkant fel egy bálnatetem – írja a Bild.

Timmy sorsa még nem biztos

A dán hatóságok egyelőre nem erősítették meg véglegesen, hogy valóban Timmyről van szó. A tervek szerint apály idején szövetmintát vesznek a tetemből, hogy pontosabban azonosítani tudják az állatot. A beszámolók szerint a bálna 10-15 méter hosszú lehet, a bőre pedig már erősen károsodott.

A hatóságok óvatosságra intenek

A környezetvédelmi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy senki ne menjen közel a tetemhez. Egy elpusztult tengeri emlős betegségeket hordozhat, ráadásul a bomlás során felgyülemlő gázok miatt robbanásveszély is kialakulhat. A történet különösen megrázó azoknak, akik hetekig reménykedtek abban, hogy a bajba jutott bálna megmenekülhet.