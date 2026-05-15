Timmy, te vagy az? – Bálnatetemet találtak az Északi-tengerben

Dániában, Anholt szigeténél 2026 májusában egy elpusztult bálnát észleltek, amely a dán környezetvédelmi hatóság szerint nagy valószínűséggel az a hosszúszárnyú bálna lehet, amelyet sokan Timmyként ismertek meg. Ahogy az Origón megírtuk, a Timmy néven emlegetett állatot május 2-án engedték vissza a Skagerrak térségében az Északi-tengerbe, most pedig alig 200 kilométerre onnan bukkant fel egy bálnatetem – írja a Bild.
Timmy sorsa még nem biztos
A dán hatóságok egyelőre nem erősítették meg véglegesen, hogy valóban Timmyről van szó. A tervek szerint apály idején szövetmintát vesznek a tetemből, hogy pontosabban azonosítani tudják az állatot. A beszámolók szerint a bálna 10-15 méter hosszú lehet, a bőre pedig már erősen károsodott.
A hatóságok óvatosságra intenek
A környezetvédelmi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy senki ne menjen közel a tetemhez. Egy elpusztult tengeri emlős betegségeket hordozhat, ráadásul a bomlás során felgyülemlő gázok miatt robbanásveszély is kialakulhat. A történet különösen megrázó azoknak, akik hetekig reménykedtek abban, hogy a bajba jutott bálna megmenekülhet.
További tartalmaink:
Őrült orvosok kegyetlen kísérlete: brutális adag LSD-vel végeztek az ártatlan elefánttal
Az 1962-es év egy különösen sötét fejezetet írt az állatkísérletek történetébe. Az Oklahomai Egyetem Orvosi Fakultás kutatói elhatározták, hogy megvizsgálják az LSD hatását egy élő elefántra. A kísérlet főszereplője Tusko volt, az Oklahoma City-i állatkert híres lakója. A kutatók hivatalosan azt akarták megtudni, hogy a hallucinogén szer képes-e mesterségesen előidézni a muszt állapotát, vagyis azt a párzási dühöt, amely a hím elefántokra jellemző.
Álhír volt, hogy elpusztult a világ legidősebb szárazföldi állata – visszaéltek Jonathannal
Villámgyorsan terjedt el az interneten a hír, miszerint elpusztult Jonathan, a világ legidősebb ismert szárazföldi állata. A közel 200 éves teknős matuzsálem halálhíre emberek millióihoz jutott el, sokan már búcsúüzeneteket is írtak, később azonban kiderült, hogy az egész nem volt igaz.