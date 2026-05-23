Hátborzongató részletek szivárogtak ki a CIA legsötétebb titkairól

Az elmúlt hetekben ismét reflektorfénybe került az MKUltra-program, amelyet a CIA az 1950-es évektől kezdve működtetett a hidegháború időszakában. A program célja hivatalosan az volt, hogy különféle kihallgatási és pszichológiai manipulációs módszereket fejlesszenek ki, a később nyilvánosságra került dokumentumok azonban súlyos visszaélésekről számoltak be.

A CIA egykori titkos kísérleteinek dokumentumai máig vitákat váltanak ki - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

A titkos kísérletek során LSD-t és hipnózist is alkalmaztak

A CIA által működtetett program keretében több száz emberrel végeztek vizsgálatokat. A dokumentumok szerint az ügynökség LSD-t, hipnózist, érzékszervi megvonást és különböző pszichológiai technikákat alkalmazott - számolt be róla a Daily Mail.

A beszámolók alapján sok esetben az érintettek nem is tudtak arról, hogy kísérletekben vesznek részt. A program 1953 és 1964 között működött, és összesen 144 különálló projektet foglalt magában.

Frank Olson halála máig kérdéseket vet fel

Az egyik legismertebb ügy Frank Olson CIA-kutató halála volt. A férfi 1953-ban zuhant ki egy New York-i hotel 13. emeletéről, miután egy vacsora során titokban LSD-t adtak neki. Az ügy körül azóta is számos összeesküvés-elmélet kering. Gerald Ford amerikai elnök 1975-ben hivatalosan is bocsánatot kért Olson családjától, miután nyilvánosságra kerültek a CIA szerepével kapcsolatos részletek.

Baktériumokat permeteztek amerikai városokra

A most ismét előkerült információk között szerepel az úgynevezett Operation Sea-Spray is. A művelet során az amerikai haditengerészet 1950-ben baktériumokat permetezett San Francisco térségében, hogy felmérje, mennyire sérülékenyek az amerikai nagyvárosok egy biológiai támadással szemben.

A teszt során olyan baktériumokat használtak, amelyekről akkoriban azt gondolták, hogy nem veszélyesek az emberre. A kísérlet után azonban több ember is ritka fertőzéssel került kórházba.

Újabb dokumentumok kerülhetnek nyilvánosságra

Az ügy azért került napirendre, mert James Erdman volt CIA-tiszt arról beszélt a szenátus előtt, hogy több doboznyi, JFK-val és az MKUltra-programmal kapcsolatos iratot foglaltak le, miközben azok titkosításának feloldására készültek. Anna Paulina Luna és Eric Burlison amerikai képviselők azt követelik, hogy minden érintett dokumentum váljon nyilvánossá. A politikusok szerint az amerikai társadalomnak joga van megismerni, pontosan milyen műveleteket végeztek a hírszerző szervek a hidegháború éveiben.