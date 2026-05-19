Ez a férfitest őrjíti meg leginkább a nőket – sokan nem hiszik el

A közösségi oldalakon sokáig a szélsőségesen kigyúrt vagy éppen a puhább, pocakos férfitest számított divatosnak, de egy új kutatás szerint az emberek többsége ennél természetesebb megjelenést kedvel. A tökéletes férfitest a válaszadók szerint inkább sportos, egészséges és arányos, nem pedig túl izmos vagy túlsúlyos – írja a DailyMail.

A több mint kétezer ember bevonásával készült kutatás során különböző testzsírszázalékokat bemutató képeket mutattak a résztvevőknek, akiknek ki kellett választaniuk a legvonzóbb testalkatot.

Az eredmények alapján a nők többsége a körülbelül 15 százalékos testzsírszázalékkal rendelkező férfiakat találta a legvonzóbbnak. Ez az a testalkat, amely sportosnak, erősnek és egészségesnek tűnik, de még nem kelti a túlzásba vitt izomépítés hatását.

A klasszikus, kissé puhább férfitest ugyan még mindig sokak számára szimpatikus, de már nem ez végzett az első helyen. A kutatás szerint a 20–25 százalékos testzsír még vonzónak számít, a 35 százalékos érték azonban már a legkevésbé kedvelt kategória lett.

Az ideális női testalkat sokakat meglephet

testzsírral rendelkező női alakot találta a legvonzóbbnak, ami lágyabb, nőiesebb és természetesebb formákat jelent.

A kutatók szerint ez azért fontos, mert jól látszik: az emberek többsége nem az interneten gyakran látott extrém sovány vagy irreálisan kidolgozott testeket tartja ideálisnak.

A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a férfiak és a nők testzsírszázaléka teljesen másképp néz ki. Míg egy férfinál a 15 százalék már sportos, kidolgozott külsőt jelent, addig egy nőnél ugyanez túlzottan sovány megjelenést és akár hormonális problémákat is okozhat.

