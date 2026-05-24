Tom Cruise autóval csapódott a falnak – döbbenetes részletek derültek ki

A Tom Cruise főszereplésével készült Mint a villám című film forgatásán a színészek a legtöbb kaszkadőrjelenetet maguk vállalták. Cary Elwes az Entertainment Tonightnak felidézte, hogy Cruise az első vezetési napján nekihajtott a falnak, és közvetlenül az ütközés előtt még viccelődött is.

Cary Elwes szerint Tom Cruise még a baleset közben is viccelődött

Fotó: CHRIS DELMAS / AFP

Cary Elwes szerint a színész rendkívül profi volt, és mindig támogatta a kollégáit. A film forgatásán ismerkedett meg Nicole Kidmannel is, akivel később összeházasodtak.

Tom Cruise saját maga végezte a veszélyes jeleneteket

A hollywoodi sztár azóta is híres arról, hogy kaszkadőr nélkül vállalja a veszélyes jeleneteket. Korábban több Mission: Impossible-film forgatásán is megsérült, de továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy saját maga hajtsa végre a mutatványokat - tájékoztat a Daily Mail.

Hivatalos: jön a Top Gun 3 — Tom Cruise is visszatér!

Már a második rész sikere után pedzegették a folytatást, melyet a napokban tettek hivatalossá a CinemaConon. Tom Cruise már 40 éve a Top Gun-filmek oszlopos alakja, jelenléte a folytatásban szinte kötelező!

Tom Cruise is benne lesz az új Star Wars-filmben? Az akciósztár váratlanul bukkant fel a forgatáson

Úgy tűnik, a Mission: Impossible főhősének tényleg semmi sem lehetetlen. Tom Cruise még réges-régre, egy messzi-messzi galaxisba is elkalandozott, hogy részt vegyen a következő Star Wars-film fogatásán.