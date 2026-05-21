Rejtélyes kettős gyilkossággal hozták összefüggésbe Tom Sellecket

A 80 éves Donald Whitakert és 79 éves feleségét, Karent múlt pénteken találták meg a Bermuda Dunes Country Club területén lévő házukban. A hatóságokat egy ismerős értesítette, miután aggódni kezdett a házaspárért. A rendőrök a helyszínen mindkettőjüket holtan találták, testükön sérülések nyomaival. A család egyik közeli barátja szerint Karen Whitaker hónapokon át pénzt küldött egy olyan csalónak, aki azt állította, hogy ő Tom Selleck – írja a New York Post.

Tom Selleck a Magnumban

Fotó: UNIVERSAL TELEVISION - BELISARIU / Collection ChristopheL via AFP

A család egyik közeli barátja szerint Karen Whitaker hónapokon át pénzt küldött egy olyan csalónak, aki azt állította, hogy ő Tom Selleck. A történet állítólag egy Facebook-bejegyzéssel kezdődött, amelyben az asszony megemlékezett egy elhunyt iskolatársáról. Nem sokkal később üzenetet kapott valakitől, aki a hollywoodi sztárnak adta ki magát, és azt állította, hogy korábban ismerte az elhunyt nőt.

A rendőrség egyelőre nem közölte a halál pontos körülményeit, és gyanúsítottat sem neveztek meg. Az ügyet emberölésként vizsgálják.

A beszélgetések idővel rendszeressé váltak. Az asszony kezdetben ajándékkártyák formájában küldött kisebb összegeket, később azonban a kifizetések egyre nagyobbak lettek. Barátai és családtagjai többször is próbálták meggyőzni arról, hogy csalás áldozata lett, de állítólag továbbra is hitt a történetnek.

Hozzátartozói még a bankkártyáit is elvették, és korlátozták a pénzügyi hozzáférését, ám a beszámolók szerint továbbra is talált módot arra, hogy pénzt küldjön a csalónak.

Sokkoló fotók: felismerhetetlen lett Magnum, Tom Selleck

Tom Selleck a nyolcvanas években igazi bálvány volt: a férfiak irigyelték, a nők pedig teljesen odavoltak érte.