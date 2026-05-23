Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat szerint egy Belgorod megyei nőt ukrán titkosszolgálatok szervezhettek be telefonos csalók segítségével, hogy robbantásos merényletet hajtson végre egy zsúfolt helyen. Az FSZB közleményében az áll, hogy a nő maga is életét vesztette volna a detonációban.
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat közölte, hogy sikerült megakadályozni egy súlyos terrorcselekményt Belgorod megyében. A merényletet egy helyi nő hajtotta volna végre, akit az FSZB szerint az ukrán titkosszolgálatok tévesztettek meg azzal az ürüggyel, hogy az orosz rendvédelmi szerveket segíti – írja a RIA Novoszty az FSZB közleményére hivatkozva.

Pokolgépet kellett volna felrobbantania egy nőnek Belgorodban, az FSZB közbelépett. Fotó: Nishant Sharma/Pexels

Drámai részleteket közölt az FSZB

„Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata megakadályozta egy terrorcselekmény elkövetésének kísérletét Belgorod megyében, amelyben egy, az ukrán titkosszolgálatok által beszervezett helyi nő vett részt” – áll a közleményben.

Az FSZB szerint a nő korábban telefonos csalók áldozata lett, és jelentős összeget utalt át egy úgynevezett „biztonságos számlára”. Ezt követően ismeretlenek keresték meg, akik orosz rendvédelmi dolgozóknak adták ki magukat. Azt ígérték neki, hogy segítenek visszaszerezni az ellopott pénzt, és rábeszélték arra, hogy vegyen részt egy állítólagos bűnözői csoport elfogásában.

A nyomozás szerint a nőnek egy rejtekhelyről kellett volna átvennie egy robbanószerkezetet, majd azt egy forgalmas helyre vinnie és működésbe hoznia.

„A koordinátor terve szerint az áldozatnak át kellett vennie a robbanószerkezetet, eljuttatnia egy zsúfolt helyre, majd aktiválnia azt. A robbanás elkerülhetetlenül az ő halálához és jelentős civil áldozatokhoz vezetett volna” – közölte az FSZB a közleményében.

 

