Elszabadult a pokol az óvodában, egymásnak estek a szülők – videón a tömegverekedés

Rendőrségi ügybe torkolló tömegverekedés zavarta meg egy katolikus iskola óvodai ballagását az Ohio állambeli Toledo városában. A botrány egy ülőhelyek körüli vitából alakult ki, amely gyorsan elfajult, és a szülők összeverekedtek az óvodában. Az incidens során egy nő kórházba került, egy másikat pedig letartóztattak – írja a New York Post.

Tömegverekedés tört ki, egymásnak estek a szülők

A Queen of Apostles Schoolban csütörtök délelőtt az egyik család több sor széket is lefoglalt magának, ami feszültséget okozott a többi szülő között, akik le akartak ülni a helyekre. A helyzet akkor eszkalálódott, amikor egy nő trágár szavakkal kezdte szidalmazni azokat, akik le akartak ülni a vitatott helyekre. Egy másik szülő megpróbálta csillapítani a helyzetet, de elmondása szerint alig tudott megszólalni, máris rátámadtak. Beszámolója szerint öt férfi is közbeavatkozott a másik oldalról, és földre lökték őt, miközben többször is megütötték, a helyszínen pedig teljes káosz alakult ki.

A dulakodásról készült videófelvételeken az látszik, hogy több ember próbálja szétválasztani a verekedő feleket, miközben egy férfi a földön fekszik és több ütést is kap. A helyzet ezután sem csillapodott: a férfi volt párja is megpróbált közbelépni, ekkor azonban egy szülő megragadta a nő haját, és elrántotta, a konfliktus pedig újabb irányt vett. A tömegverekedés során többen is megsérültek, egy nőt kórházba kellett szállítani.

Az incidens idején a gyerekek egy másik teremben készültek a ballagási ünnepségre, az iskola tájékoztatása szerint pedig minden diák biztonságban volt, és a tanévzáró eseményeket végül megtartották.