Elszabadult a pokol az óvodában, egymásnak estek a szülők – videón a tömegverekedés

Sokkoló jelenetek játszódtak le egy katolikus iskola óvodai ballagásán az Ohio állambeli Toledo városában. A rendezvényt egy pillanat alatt tette tönkre egy brutális tömegverekedés, amely szülők között robbant ki egy ülőhelyvita miatt.
Rendőrségi ügybe torkolló tömegverekedés zavarta meg egy katolikus iskola óvodai ballagását az Ohio állambeli Toledo városában. A botrány egy ülőhelyek körüli vitából alakult ki, amely gyorsan elfajult, és a szülők összeverekedtek az óvodában. Az incidens során egy nő kórházba került, egy másikat pedig letartóztattak – írja a New York Post.

Tömegverekedés tört ki, egymásnak estek a szülők

A Queen of Apostles Schoolban csütörtök délelőtt az egyik család több sor széket is lefoglalt magának, ami feszültséget okozott a többi szülő között, akik le akartak ülni a helyekre. A helyzet akkor eszkalálódott, amikor egy nő trágár szavakkal kezdte szidalmazni azokat, akik le akartak ülni a vitatott helyekre. Egy másik szülő megpróbálta csillapítani a helyzetet, de elmondása szerint alig tudott megszólalni, máris rátámadtak. Beszámolója szerint öt férfi is közbeavatkozott a másik oldalról, és földre lökték őt, miközben többször is megütötték, a helyszínen pedig teljes káosz alakult ki.

A dulakodásról készült videófelvételeken az látszik, hogy több ember próbálja szétválasztani a verekedő feleket, miközben egy férfi a földön fekszik és több ütést is kap. A helyzet ezután sem csillapodott: a férfi volt párja is megpróbált közbelépni, ekkor azonban egy szülő megragadta a nő haját, és elrántotta, a konfliktus pedig újabb irányt vett. A tömegverekedés során többen is megsérültek, egy nőt kórházba kellett szállítani.

Az incidens idején a gyerekek egy másik teremben készültek a ballagási ünnepségre, az iskola tájékoztatása szerint pedig minden diák biztonságban volt, és a tanévzáró eseményeket végül megtartották.

