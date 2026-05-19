Évekig azt hitték, kihaltak – most újra megjelentek ezek a különös majmok

A Tonkin piszeorrú majom a világ egyik legritkább és leginkább veszélyeztetett majomfaja, amely kizárólag Vietnam északi részén él. A különleges, kékes szemkörnyékéről és pisze orráról felismerhető állatot sokáig már kihaltnak hitték, mígnem a kutatók újra felfedezték néhány elszigetelt erdőfoltban – írja a CNN.

Egy Tonkin piszeorrú majom figyel a sűrű vietnami erdő lombjai között. A rendkívül ritka főemlős kékes szemkörnyékéről és különleges arcáról könnyen felismerhető

Tonkin piszeorrú majom: az egyik erdőben eltűntek, máshol viszont robbanásszerűen szaporodnak

A Khau Ca természetvédelmi területen 2002-ben még csak körülbelül 50 példányt találtak. A Fauna & Flora International friss felmérése szerint ma már mintegy 160 Tonkin piszeorrú majom él a rezervátumban, ami az egész faj becsült állományának nagyjából 80 százaléka.

A siker mögött évek óta tartó természetvédelem Vietnamban, erdei járőrszolgálat, vadkamera, hőkamerás drón és helyi közösségi munka áll. A szakemberek csapdákat távolítottak el, figyelték az illegális fakitermelést és vadászatot, miközben a helyieknek új bevételi lehetőségeket is teremtettek.

Más erdőkben viszont sokkal rosszabb a helyzet. Quan Ba területén, ahol korábban a második legnagyobb populáció élt, 2020 óta nem láttak Tonkin piszeorrú majmot, a 2024-es felmérés pedig már nyomot sem talált utánuk. A szakértők szerint a kardamomtermesztés, az erdőirtás és az élőhelyek feldarabolódása súlyosan veszélyezteti a ritka majom túlélését.

A természetvédők ennek ellenére nem mondtak le a fajról. Vadfolyosókat terveznek Khau Ca és más erdők között, hogy a veszélyeztetett majom hosszú távon ne csak egyetlen helyen maradhasson fenn.