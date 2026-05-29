Nincs kerozinhiány, nem maradnak a földön a nyaralni készülők

Az elmúlt hónapokban több nemzetközi hír is arról szólt, hogy a közel-keleti feszültségek és az energiaellátási problémák miatt Európában akár kerozinhiány is kialakulhat. Egyes előrejelzések szerint ez járattörlésekhez, kapacitáscsökkentéshez és magasabb repülőjegyárakhoz vezethetett volna.

Törökország továbbra is várja a magyar turistákat: a nyári charterjáratokat jelenleg nem veszélyezteti kerozinhiány.

A magyar utazók számára azonban most kedvezőbb képet festenek az utazásszervezők. A nyári charterjáratok a terveknek megfelelően közlekednek, és jelenleg semmilyen üzemanyag-ellátási probléma nem veszélyezteti a népszerű mediterrán üdülőhelyekre induló utakat. Az utazási szakemberek szerint a korábban megjelent hírek egy része félreértelmezett nemzetközi információkon alapult, amelyek nem érintik közvetlenül a magyar charterforgalmat.

Antalya továbbra is kedvenc célpont

A török riviéra évek óta a magyar turisták egyik kedvence, és úgy tűnik, hogy ez idén sem változik. Antalya és környéke a kedvező ár-érték arány, a tengerpartok és a családbarát szállodák miatt továbbra is vonzó választás a nyaralók számára.

Az utazási irodák szerint minden meghirdetett desztináció elérhető maradt, a kapacitások rendelkezésre állnak, és a programok is a megszokott módon valósulnak meg. Emiatt jelenleg semmi nem indokolja az utak lemondását vagy elhalasztását.

Inkább az árak okozhatnak fejtörést

Bár az üzemanyag-ellátás stabilnak tűnik, a légiközlekedési szektor továbbra is figyelemmel követi a nemzetközi kerozinárak alakulását. A légitársaságok és az utazásszervezők számára jelenleg inkább az jelenthet kihívást, hogy a világpiaci árak mennyire maradnak magasak a nyári hónapokban.

Az utazásszervezők egy része egyelőre saját költségén vállalja át az esetleges többletterheket, hogy ne emelkedjenek hirtelen az utasok költségei. A későbbi

időszakra vonatkozó döntések ugyanakkor nagyban függnek attól, hogyan alakul az energiahelyzet a következő hetekben.

Mire számíthatnak a nyaralók?

A jelenlegi helyzet alapján a magyar turisták számára a legfontosabb üzenet az, hogy a nyári utazások többsége nincs veszélyben. A járatok menetrend szerint közlekednek, a népszerű üdülőhelyek elérhetők, és az utazási irodák folyamatos kapcsolatban állnak légitársasági partnereikkel.