118 éve emelkedett a levegőbe az első utasszállító repülőgép

Az első utas Charles Furnas volt, aki a Wright fivérek szerelőjeként és segítőjeként dolgozott. A történelmi repülés az észak-karolinai Kitty Hawk közelében történt, ahol a Wright testvérek éveken át kísérleteztek repülőgépeikkel. Az első út még rövid volt: Wilbur Wright nagyjából 600 métert repült 29 másodperc alatt. Ugyanezen a napon azonban Orville Wright már több mint három kilométeres utat tett meg Furnasszal a fedélzeten, ami akkoriban egészen elképesztő teljesítménynek számított – olvasható a thisdayinaviation.com repüléstörténeti tematikájú oldalon.
Óriási érdeklődés övezte a történelmi repülést
A Wright fivérek eredetileg nem pusztán tudományos kíváncsiságból dolgoztak a kétüléses gépen. Az amerikai hadsereg csak akkor mutatott komoly érdeklődést találmányuk iránt, ha az bizonyítani tudta, hogy utast is képes szállítani. Emellett európai befektetők is szerettek volna Wright-repülőgépeket gyártani és értékesíteni.
A korabeli repülőgép mai szemmel rendkívül törékenynek tűnne. Fa- és vászonszerkezetből készült, nyitott kialakítású volt, a pilóta és az utas pedig gyakorlatilag a szabad ég alatt ült.
Ennek ellenére a Wright Flyer III korszakalkotó találmánynak bizonyult, mert már képes volt stabilabban és irányíthatóbban repülni, mint a korábbi modellek.
Charles Furnas neve ma kevésbé ismert, pedig ő lett a világ első repülőgépes utasa. A Smithsonian Magazine egyik cikke szerint Furnas annyira lelkesedett a repülésért, hogy még fizetség nélkül is segített a Wright testvéreknek a gépek építésében és javításában. A testvérek végül így hálálták meg a munkáját: ő ülhetett be elsőként a repülőgép második ülésébe.
A repülés fejlődése ezután elképesztő sebességre kapcsolt. Néhány évvel később már megjelentek az első menetrend szerinti járatok, a 20. század közepére pedig a repülés a világ egyik legfontosabb közlekedési formájává vált.
