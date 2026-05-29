Rejtélyes tragédia: egy férfi, egy nő és egy gyermek zuhant ki egy toronyházból

A hatóságokat reggel fél nyolc körül riasztották, miután bejelentés érkezett arról, hogy többen lezuhantak egy toronyházból. A helyszínre óriási erőkkel vonultak ki a mentők, a speciális veszélyhelyzeti egységek, valamint a londoni légimentők traumatológiai csapata is. Az első mentősök mindössze négy percen belül megérkeztek, de a férfi, a nő és a gyermek életét már nem tudták megmenteni – számolt be a rejtélyes tragédia körülményeiről a Guardian.

Egy dél-londoni toronyházból zuhant ki egy férfi, egy nő és egy gyermek, a tragédia körülményeit még vizsgálja a rendőrség – Fotó: pexels.com

Megrázta a környéket a tragédia

A rendőrség egyelőre „váratlan halálesetként” kezeli az ügyet, és vizsgálják, pontosan mi történt a lakóházban. Más sérültről nem érkezett jelentés. A tragédia körülményeiről egyelőre szinte semmit nem árultak el, ezért a helyiek között máris rengeteg találgatás indult el.

A Churchyard Row környékét órákra lezárták, miközben a rendőrök és a helyszínelők dolgoztak az épület körül. A helyieket különösen megrázta, hogy egy gyermek is az áldozatok között van.

A londoni rendőrség közölte: a nyomozás folyamatban van.

BREAKING: Man, woman, and child die after fall from high-rise block of flats in south London



