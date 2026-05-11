Lopott traktorral taroltak le egy családi házat – videó

Rendhagyó bűncselekmény rázta meg Middlesbrough egyik utcáját, miután egy ellopott traktorral hajtottak bele egy családi házba a hétvégén. A rendőrség szerint az eset egy feltételezett bandaháborús bosszútámadás része lehet, két férfit már őrizetbe vettek – írja a Daily Mail.

Mi állt a traktoros támadás hátterében?

A piros Massey Ferguson traktor kilenc mérfölddel távolabbról tűnt el, majd egy lakóház nappalijába vezették, ahol teljes gázzal a téglafalnak csapódott. A bálázóval felszerelt gép többször is nekihajtott az épületnek, mielőtt a támadók egy autóval elmenekültek a helyszínről.

A környék lakói hajnali egy óra körül hangos csattanásokra ébredtek. Többen látták a traktor sárga villogó fényét, mielőtt az az épületbe csapódott. A rendőrség több lakót ideiglenesen kitelepített, a helyszínt pedig lezárta. Két férfit, egy 27 és egy 34 éves gyanúsítottat letartóztattak, bűnszövetkezésben elkövetett rongálás és gépjárműlopás gyanújával. Mindkettőjüket őrizetben tartják kihallgatás céljából. A ház korábban már sérült egy betörés miatt, ezért a támadás idején üresen állt.

A jármű tulajdonosa szerint a traktor még órákkal később is a ház falába szorulva állt, miközben a motor járt. Elmondása szerint nem volt kulcs a gyújtásban, és nem érti, hogyan indíthatták be a gépet.

A hatóságok fokozott rendőri jelenlétet biztosítanak a térségben, és továbbra is várják a lakosság információit, illetve a kamerafelvételeket a nyomozás segítésére.