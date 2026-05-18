Turista ugrott a Trevi-kútba – videóra vették a botrányos jelenetet

Egy 30 éves új-zélandi turista hatalmas botrányt kavart Rómában, miután ruhástul beleugrott a világhírű Trevi-kútba. A férfit videóra is vették, amint a szökőkút vizében úszkál, majd hanyatt fekve tempózik, miközben a rendőrök próbálják kiterelni – számolt be a Daily Mail.

Rendőrök vezették ki a Trevi-kút vizéből az új-zélandi férfit

A beszámolók szerint a turista először néhány másodpercig lebegett a vízben, majd lesétált a kút aljára. Később újra alámerült, és látványosan hátúszásba kezdett a történelmi szökőkútban.

A helyszínen tartózkodó rendőrök többször is felszólították, hogy jöjjön ki a vízből, ám a férfi egy ideig figyelmen kívül hagyta az utasításokat. Végül a hatóságok kivezették a medencéből, majd 500 eurós (180 ezer forintos) bírságot szabtak ki rá.

Az eset komoly indulatokat váltott ki Olaszországban. Többen úgy vélték a közösségi médiában, hogy a büntetés túl enyhe volt, és ennél jóval magasabb pénzbírságra lett volna szükség. Egyes hozzászólók szerint az ilyen turisták miatt szigorúbb szabályozásra lenne szükség a történelmi látványosságok védelmében.

A Trevi-kút régóta a rendbontó turisták célpontja

A 18. században épült Trevi-kút Róma egyik legismertebb nevezetessége, amely évente turisták millióit vonzza. A hatóságok évek óta próbálják megakadályozni, hogy látogatók bemenjenek a vízbe, ennek ellenére rendszeresen történnek hasonló incidensek. Tavaly egy másik turista is beleugrott a szökőkútba, miközben turisták százai figyelték az eseményeket. A rendőrök akkor is gyorsan közbeléptek, és kivezették a férfit a vízből.

A tourist who jumped into Rome’s Trevi Fountain was hit with a €500 fine and could now face a lifetime ban from the area



