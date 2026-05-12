Most dől el a háború: tőrt döftek Ukrajna hátába, Putyin a Kremlben lejt örömtáncot

A The Washington Post értesülései szerint a Trump által létrehozott PURL-program jövője miatt egyre nagyobb az aggodalom Európában. A rendszer lényege, hogy az Egyesült Államok nem közvetlenül ad fegyvereket Ukrajna számára, hanem eladja azokat szövetségeseinek, akik ezután továbbítják Kijevnek.

Trump fegyverprogramja bajba került, Európa aggódik Ukrajna miatt

A problémát most az okozza, hogy az iráni háború jelentősen megterhelte az amerikai fegyverkészletek állapotát. Az Egyesült Államok nagy mennyiségű precíziós rakétát és modern fegyvert használt fel a konfliktus során, emiatt pedig több szállítás is késhet.

A lapnak nyilatkozó diplomaták és tisztviselők szerint emiatt több európai ország egyre bizalmatlanabb a programmal kapcsolatban.

„Az európaiak haboznak, mert nő a bizonytalanság azzal kapcsolatban, mi történik a befizetett pénzzel” – mondta egy európai tisztviselő.

A beszámoló szerint több állam már nem szívesen vállal újabb jelentős pénzügyi kötelezettségeket, mert attól tartanak, hogy a megrendelt fegyverek csak hosszú évek múlva érkezhetnek meg.

Az amerikai fegyverkészletek csökkenése nem csak Európában okoz problémát. A jelentés szerint több ázsiai szövetséges ország is hosszabb várakozási időre számít a korábban megrendelt amerikai fegyverrendszerek esetében.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy korábban a Financial Times arról írt: Trump azzal fenyegette meg európai NATO-partnereit, hogy akár ki is léphet a PURL-programból, miután több szövetséges ország nem akart részt venni a Hormuzi-szoros körüli műveletekben.

A kijelentés után a NATO tagállamai közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben jelezték: készek támogatni a Hormuzi-szoros hajózási biztonságának fenntartását.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban hangsúlyozta, hogy az Ukrajna számára biztosított fegyverszállításokat egyelőre nem érinti közvetlenül a közel-keleti konfliktus, ugyanakkor elismerte: bizonyos eszközöket szükség esetén átirányíthatnak a térségbe.

Kijev szerint továbbra is érvényben vannak az amerikai garanciák, azonban Európában egyre többen attól tartanak, hogy az elhúzódó közel-keleti konfliktus és az amerikai fegyverkészletek csökkenése hosszú távon meggyengítheti Ukrajna katonai támogatását.