Sokkoló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: „Szétesőben a NATO!"

Megdöbbentő döntés: ezért változott a Miami Nagydíj kezdési időpontja

Trump: Washington a korábban bejelentettnél több katonát fog kivonni Németországból

Donald Trump amerikai elnök bejelentette: a korábban bejelentett ötezer katonánál jóval nagyobb csapatot fognak kivonni Németországból.
Donald Trump

A korábban bejelentett ötezernél jóval több katonát fog kivonni az Egyesült Államok Németországból – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szombaton. 

US President Donald Trump speaks with reporters at Palm Beach International Airport in West Palm Beach, Florida on May 2, 2026, before boarding Air Force One en route to Miami. (Photo by Jim WATSON / AFP)
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: JIM WATSON / AFP

Jóllehet Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter korábban ötezer katona kivonását említette, Trump Floridában, újságíróknak adott interjújában további „drasztikus csökkentésről” beszélt. 

Sean Parnell, az amerikai hadügyminisztérium szóvivője a hétvégén azt mondta, a csapatkivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre.  

Amerikai hivatalos adatok szerint az Európában állomásozó mintegy 86 ezer amerikai katonából több mint 36 ezer Németországban van, ez az Egyesült Államok második legnagyobb külföldi kontingense Japán után.  

A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki.  

Donald Trump az elmúlt napokban helyezett kilátásba csapatcsökkentést Németországban, miután a német kancellár bírálta az amerikai műveleteket Irán ellen.

Tusk: a NATO egysége veszélyben, belső problémák gyengítik a szövetséget

Donald Tusk szerint komoly veszély fenyegeti a nyugati szövetségi rendszert, amely hosszú távon Európa biztonságát is érintheti. A lengyel miniszterelnök úgy látja, a NATO jelenlegi helyzete aggasztó, és a belső széthúzás nagyobb kockázatot jelenthet, mint a külső fenyegetések.

Kalózokhoz hasonlította a flottát Trump

A kalózokéhoz hasonlította az amerikai flotta tevékenységét Donald Trump amerikai elnök. Trump a közösségi médiában azt is elárulta, meddig marad fenn az amerikai blokád a Hormuzi-szorosban. „Átvettük az irányítást a hajó felett, lefoglaltuk a rakományt, megszereztük az olajat. Ez egy nagyon jövedelmező üzlet” – fogalmazott Trump egy lefoglalt iráni tankhajó kapcsán.

 

