Trump nehézsúlyú gyomrost kaphat – ez már csak pillanatok kérdése

A közelgő ohiói választás nem csak egy állami politikai esemény, hanem országos jelentőségű ütközet, amelyben Trump szerepe kulcsfontosságú lehet. A republikánus oldalon John Husted indul, míg a demokratákat Sherrod Brown képviseli.

A verseny tétje a Szenátus többsége, ahol jelenleg a republikánusok 53–47-es előnnyel rendelkeznek. Néhány kiélezett állam – köztük Ohio – döntheti el, hogy ez az arány változik-e.

A kampány során Trump nyíltan kiállt Husted mellett, ami jelentős politikai súlyt ad a republikánus jelöltnek. Az amerikai elnök támogatása különösen fontos egy olyan államban, amely az elmúlt években egyre inkább a republikánusok felé tolódott.

Szoros verseny, nagy tét

Brown az előválasztáson könnyed győzelmet aratott, és kampányában a dolgozó családok védelmét hangsúlyozza. Ezzel szemben Husted az „America First” (Amerika az első) politikát képviseli, és kiemeli azokat az intézkedéseket, amelyek szerinte erősítik az amerikai gazdaságot.

A mostani választás azonban jóval több mint két jelölt párharca. Az eredmény azt is megmutatja majd, hogy Trump politikai befolyása mennyire maradt erős az Egyesült Államokban.

Az ohiói választás kimenetele végső soron eldöntheti, hogy a republikánusok megtartják-e a Szenátus feletti irányítást, vagy a demokraták vissza tudják szerezni a többséget – ami komoly hatással lehet Washington jövőbeni politikájára.