Trump elhagyja Amerikát! A kérdés: gyomros vagy pörgőrúgás lesz a vége?

A Bloomberg szerint Trump május 14-én érkezik Pekingbe, ahol személyesen tárgyal majd Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Az amerikai vezető elsősorban azt szeretné elérni, hogy Kína segítsen lezárni az iráni háborút, valamint enyhítse a Hormuzi-szoros körüli energiaválságot.

A Fehér Ház szerint a tárgyalások egyik legfontosabb témája Irán lesz. Washington úgy véli, Peking jelentős befolyással rendelkezik Teherán felett, különösen azért, mert Kína az iráni olaj egyik legnagyobb vásárlója.

A háttérben azonban egy másik rendkívül érzékeny kérdés is húzódik: Tajvan ügye. A New York Times szerint Hszi Csin-ping arra készül, hogy komoly nyomást gyakoroljon Trumpra az amerikai fegyverszállítások miatt.

Az Egyesült Államok tavaly 11 milliárd dollár értékben hagyott jóvá fegyvereladásokat Tajvan számára, ami heves reakciót váltott ki Pekingből. Emellett egy újabb, körülbelül 14 milliárd dolláros csomag jóváhagyása is napirenden van, amelyről Trump hónapok óta nem hozott végleges döntést.

Kína szerint Tajvan saját területének számít, és Peking rendszeresen figyelmezteti Washingtont, hogy az amerikai fegyverszállítás súlyosan veszélyezteti a térség stabilitását.

A CNN közben arról ír, hogy az iráni háború jelentősen gyengítheti Trump pozícióját a kínai tárgyalások előtt.

A konfliktus elhúzódása, valamint a világgazdaságot érő károk miatt az amerikai elnök népszerűsége csökkenni kezdett, miközben Kína egyre erősebb tárgyalási helyzetbe kerülhet.

Elemzők szerint Peking könnyen összekapcsolhatja az iráni segítséget más stratégiai kérdésekkel, például a kereskedelmi vitákkal vagy éppen Tajvan helyzetével.

A Reuters szerint Trump eredetileg kemény fellépéssel akarta térdre kényszeríteni Kínát vámháborúval és gazdasági nyomásgyakorlással, most azonban jóval szerényebb célokkal érkezik Pekingbe. A lap szerint Washington jelenleg inkább kisebb kereskedelmi megállapodásokban és az iráni konfliktus enyhítésében reménykedik.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy az iráni háború miatt az Egyesült Államok jelentős katonai és diplomáciai erőforrásokat kötött le, miközben Kína fokozatosan erősítette saját gazdasági nyomásgyakorló képességeit.

Az Associated Press szerint a Fehér Ház már nem is számít arra, hogy Hszi Csin-ping alapjaiban változtatna Kína Iránnal kapcsolatos politikáján. Ehelyett Washington inkább arra törekszik, hogy az iráni konfliktus ne mérgezze meg teljesen az amerikai-kínai kapcsolatokat.