Megbukott Trump egyik legfontosabb szövetségese – ezért kell távoznia

2026. május 22-én jelentették be, hogy Tulsi Gabbard lemond az amerikai nemzeti hírszerzés igazgatói tisztségéről. Döntését azzal indokolta, hogy férje, Abraham Williams ritka csontrákkal küzd, ezért mellette szeretne lenni a következő hónapokban. Lemondása június 30-án lép életbe – tájékoztatott a CTV News.

Tulsi Gabbard június végén távozik a nemzeti hírszerzés éléről

Donald Trump elnök közölte, hogy Gabbard helyét ideiglenesen Aaron Lukas, a nemzeti hírszerzési igazgató eddigi helyettese veszi át.

Gabbard távozása már a negyedik kabinetbeli lemondás Trump második elnöki ciklusában.

Tulsi Gabbard családi okokra hivatkozva távozik, bár feszültségek is kísérték a munkáját

Gabbard kinevezése kezdettől figyelmet keltett, mivel korábban demokrata kongresszusi képviselő volt, majd függetlenként és Trump támogatójaként vált ismertté. Katonai veteránként régóta bírálta az amerikai külföldi háborúkat, ami több külpolitikai ügyben is kényes helyzetbe hozta.

A hírek szerint különösen az Iránnal kapcsolatos amerikai katonai lépések körül alakult ki feszültség.

Gabbard korábban óvatosan fogalmazott arról, hogy az iráni fenyegetés megítélése nem a hírszerzés politikai döntése, hanem az elnök felelőssége.

Átmeneti vezető érkezik

Aaron Lukas átmeneti kinevezésével a hírszerzési közösség működése folytatódik, de a végleges utódról később születhet döntés. Gabbard rövid, de vitákkal kísért időszaka így családi okokra hivatkozva zárul le, miközben távozása politikai találgatásokat is elindított Washingtonban.