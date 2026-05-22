Megbukott Trump egyik legfontosabb szövetségese – ezért kell távoznia

Lemondott Donald Trump nemzeti hírszerzési igazgatója, miután férjénél ritka csontrákot diagnosztizáltak. Tulsi Gabbard június végén távozik posztjáról, helyét átmenetileg eddigi helyettese veszi át.
hírszerzésDonald TrumpTulsi Gabbard

2026. május 22-én jelentették be, hogy Tulsi Gabbard lemond az amerikai nemzeti hírszerzés igazgatói tisztségéről. Döntését azzal indokolta, hogy férje, Abraham Williams ritka csontrákkal küzd, ezért mellette szeretne lenni a következő hónapokban. Lemondása június 30-án lép életbe – tájékoztatott a CTV News.

(FILES) US Director of National Intelligence Tulsi Gabbard speaks during the Raisina Dialogue, a multilateral conference in New Delhi on March 18, 2025. US intelligence chief Tulsi Gabbard announced her resignation on May 22, 2026, ending the tenure of a long-term contrarian who appeared to be at odds with President Donald Trump over the Iran war. Gabbard said in a letter to Trump posted on X that she was quitting as Director of National Intelligence to look after her husband following his diagnosis with an "extremely rare form of bone cancer." (Photo by Sajjad HUSSAIN / AFP)
Tulsi Gabbard június végén távozik a nemzeti hírszerzés éléről
Fotó: SAJJAD HUSSAIN / AFP

Donald Trump elnök közölte, hogy Gabbard helyét ideiglenesen Aaron Lukas, a nemzeti hírszerzési igazgató eddigi helyettese veszi át. 

Gabbard távozása már a negyedik kabinetbeli lemondás Trump második elnöki ciklusában.

Tulsi Gabbard családi okokra hivatkozva távozik, bár feszültségek is kísérték a munkáját

Gabbard kinevezése kezdettől figyelmet keltett, mivel korábban demokrata kongresszusi képviselő volt, majd függetlenként és Trump támogatójaként vált ismertté. Katonai veteránként régóta bírálta az amerikai külföldi háborúkat, ami több külpolitikai ügyben is kényes helyzetbe hozta.

A hírek szerint különösen az Iránnal kapcsolatos amerikai katonai lépések körül alakult ki feszültség. 

Gabbard korábban óvatosan fogalmazott arról, hogy az iráni fenyegetés megítélése nem a hírszerzés politikai döntése, hanem az elnök felelőssége.

Átmeneti vezető érkezik

Aaron Lukas átmeneti kinevezésével a hírszerzési közösség működése folytatódik, de a végleges utódról később születhet döntés. Gabbard rövid, de vitákkal kísért időszaka így családi okokra hivatkozva zárul le, miközben távozása politikai találgatásokat is elindított Washingtonban.

