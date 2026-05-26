Hét hozzávaló, amit soha ne adjon a turmixához

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy édesített hozzávalókat nem érdemes a turmixhoz adni, mivel ezek növelhetik a kalóriatartalmat anélkül, hogy sok tápértéket adnánakhozzá. Más összetevőket, mint például a mogyoróvaj, vagy a fehérjepor, érdemes korlátozni, mert magas a zsírtartalmuk, - mert emésztési problémákat, puffadást vagy hasmenést okozhatnak.

Érdemes átgondolni, mit is teszünk a turmixba

7 turmix adalék, amit ne használj!

1. Feldolgozott gyümölcslé

A legtöbb gyümölcslé természetesen magas cukortartalmú. A jelentősen feldolgozott gyümölcslevek még magasabb cukortartalommal rendelkeznek, és a pasztőrözés és a szűrés során nagyrészt elveszítik rost- és tápértéküket. Ha szereti a gyümölcsízű turmixokat, próbálja meg a feldolgozott leveket friss gyümölcs és folyékony alapok, például víz, kókuszvíz vagy alacsony zsírtartalmú tej kombinációjával helyettesíteni.

2. Ízesített vagy édesített joghurt

A joghurtok sok turmix alapját képezik, de vannak egészséges és kevésbé egészséges alternatívák.

A legkevésbé egészségesek közé tartoznak az édesített vagy ízesített joghurtok

– különösen azok, amelyek alján gyümölcsöt kevernek. A nem kívánt kalóriák és cukor elkerülése érdekében válasszon cukrozatlan, alacsony vagy zsírmentes joghurtot a háromszoros tejszínes joghurt, a magas zsírtartalmú görög joghurt és a teljes tejből készült hagyományos joghurt helyett.

3. Szirupok

Egy evőkanál szirup – legyen az csokoládé-, karamell-, gyümölcs- vagy juharszirup – ízt adhat bármilyen turmixnak, ráadásul több kalóriát és cukrot tartalmaz, mint amire számítana. Alternatív megoldásként próbálja ki a cukrozatlan kakaóport (csokoládészirup helyett), friss gyümölcsöt (gyümölcsszirup helyett), természetes édesítőszereket, például almaszószt vagy datolyát, vagy fűszereket és kivonatokat, például fahéjat vagy vaníliát.

4. Magasan feldolgozott fehérjepor

A fehérjepor kényelmes módja annak, hogy növeljük a turmixok fehérjetartalmát, akár 20-30 grammot is adagolva adagonként. Azonban ellenőrizni kell az összetevők listáját, mivel

sok kereskedelmi márka magas cukor- és egyéb adalékanyag-tartalmú.

Míg egyes fehérjeporok csak kevés hozzáadott cukrot tartalmaznak, mások akár 23 grammot is adagolnak adagonként, és egy pohár tejből 1200 kalóriás italt tudnak készíteni. Tartalmazhatnak mesterséges édesítőszereket, laktózt és sűrítőanyagokat, például guargumit is, amelyek olyan mellékhatásokat okozhatnak, mint a gázképződés, puffadás és hasmenés. Ha növelni szeretné a fehérjebevitelét, fontolja meg a teljes értékű élelmiszerekből, például borsóból, barna rizsből, marhahúsból, csirkéből vagy tojásból származó teljes értékű élelmiszerekből származó fehérjeporok használatát.