Hét hozzávaló, amit soha ne adjon a turmixához

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy édesített hozzávalókat nem érdemes a turmixhoz adni, mivel ezek növelhetik a kalóriatartalmat anélkül, hogy sok tápértéket adnánakhozzá. Más összetevőket, mint például a mogyoróvaj, vagy a fehérjepor, érdemes korlátozni, mert magas a zsírtartalmuk, - mert emésztési problémákat, puffadást vagy hasmenést okozhatnak.
7 turmix adalék, amit ne használj!
1. Feldolgozott gyümölcslé
A legtöbb gyümölcslé természetesen magas cukortartalmú. A jelentősen feldolgozott gyümölcslevek még magasabb cukortartalommal rendelkeznek, és a pasztőrözés és a szűrés során nagyrészt elveszítik rost- és tápértéküket. Ha szereti a gyümölcsízű turmixokat, próbálja meg a feldolgozott leveket friss gyümölcs és folyékony alapok, például víz, kókuszvíz vagy alacsony zsírtartalmú tej kombinációjával helyettesíteni.
2. Ízesített vagy édesített joghurt
A joghurtok sok turmix alapját képezik, de vannak egészséges és kevésbé egészséges alternatívák.
A legkevésbé egészségesek közé tartoznak az édesített vagy ízesített joghurtok
– különösen azok, amelyek alján gyümölcsöt kevernek. A nem kívánt kalóriák és cukor elkerülése érdekében válasszon cukrozatlan, alacsony vagy zsírmentes joghurtot a háromszoros tejszínes joghurt, a magas zsírtartalmú görög joghurt és a teljes tejből készült hagyományos joghurt helyett.
3. Szirupok
Egy evőkanál szirup – legyen az csokoládé-, karamell-, gyümölcs- vagy juharszirup – ízt adhat bármilyen turmixnak, ráadásul több kalóriát és cukrot tartalmaz, mint amire számítana. Alternatív megoldásként próbálja ki a cukrozatlan kakaóport (csokoládészirup helyett), friss gyümölcsöt (gyümölcsszirup helyett), természetes édesítőszereket, például almaszószt vagy datolyát, vagy fűszereket és kivonatokat, például fahéjat vagy vaníliát.
4. Magasan feldolgozott fehérjepor
A fehérjepor kényelmes módja annak, hogy növeljük a turmixok fehérjetartalmát, akár 20-30 grammot is adagolva adagonként. Azonban ellenőrizni kell az összetevők listáját, mivel
sok kereskedelmi márka magas cukor- és egyéb adalékanyag-tartalmú.
Míg egyes fehérjeporok csak kevés hozzáadott cukrot tartalmaznak, mások akár 23 grammot is adagolnak adagonként, és egy pohár tejből 1200 kalóriás italt tudnak készíteni. Tartalmazhatnak mesterséges édesítőszereket, laktózt és sűrítőanyagokat, például guargumit is, amelyek olyan mellékhatásokat okozhatnak, mint a gázképződés, puffadás és hasmenés. Ha növelni szeretné a fehérjebevitelét, fontolja meg a teljes értékű élelmiszerekből, például borsóból, barna rizsből, marhahúsból, csirkéből vagy tojásból származó teljes értékű élelmiszerekből származó fehérjeporok használatát.
5. Fagylalt
Semmi sem ad krémesebb állagot egy turmixhoz, mint a fagylalt. Ugyanakkor kevés összetevő ad több kalóriát vagy zsírt: 1/2 csésze natúr vaníliafagylalt körülbelül 137 kalóriát, 14 gramm cukrot és 4,5 gramm telített zsírt tartalmaz. 1/2 csésze teljes zsírtartalmú fagyasztott joghurt alig tesz jobbat, kevesebb telített zsírt (2,3 gramm) tartalmaz, de 110 kalóriát és több mint 17 gramm cukrot ad a keverékhez. Fagylalt helyett próbáljon meg belekeverni egy fagyasztott banánt vagy alacsony zsírtartalmú joghurt és néhány jégkocka kombinációját, hogy hasonló gazdagságot és krémességet érjen el.
6. Mogyoróvajak
Egy evőkanál mogyoróvaj (beleértve a mogyorót, a kesudiót és a mandulát is) 3-4 gramm fehérjét adhat egy turmixhoz, valamint nagyon vonzó diós ízt kölcsönözhet. Hátránya, hogy evőkanálonként körülbelül 95 kalóriát tartalmaznak. Még rosszabbak a mogyoróvajas krémek, mint például a Nutella, amelyek mogyoróval, kakaóval és sovány tejporral készülnek, és evőkanálonként 100 kalóriát és 11 gramm cukrot tartalmaznak.Ha elviseli a plusz kalóriákat, válasszon hozzáadott cukor és só nélküli természetes mogyoróvajat.
Ha vajas állagra vágyik, próbáljon meg avokádót vagy selymes tofut keverni a turmixába.
7. Alkohol
Az emberek időnként alkoholt, például amarettót, rumot vagy Tia Mariát adnak a turmixokhoz, hogy fokozzák az ízét, vagy felnőtt itallá tegyék. A kalória- és cukorbevitelen túl – a Kahlua például 100 kalóriát és 15 gramm cukrot ad hozzá adagonként14 – az alkohol fokozhatja az éhséget és a sóvárgást, hozzájárulva a túlevéshez és a súlygyarapodáshoz. Ha szereti a rum vagy a bourbon ízét, próbálja ki a sütéshez használt rum- és bourbonkivonatokkal való helyettesítésüket. Vannak alkoholmentes italok is, amelyeket kipróbálhatsz, beleértve a Tia Mariához hasonló kávé „likőröket”.