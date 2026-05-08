Orbán Viktor megtörte a csendet, váratlan üzenetet tett közzé

túszdráma

Véget ért a túszdráma a németországi bankfiókban

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Kiszabadították a rendőrök a túszul ejtett embereket Németországban, Sinzig városában, ahol egy bankot támadtak meg délelőtt. A túszdráma során senki sem sérült meg.
túszdrámaNémetországrendőrség

Véget ért a túszdráma a nyugat-németországi Sinzig városában található takarékpénztári fiókban: az épületben talált emberek sértetlenek, miközben a rendőrség legalább egy feltételezett elkövetőt keres.

Véget ért a túszdráma a németországi bankfiókban. A képen: túszejtés miatt a helyszínre vonult rendőrök a nyugat-németországi Rajna-vidék-Pfalz tartományban fekvő Sinzig város egyik bankfiókjánál 2026. május 8-án
Fotó:   / MTI/AP/DPA/Thomas Frey

A rendőrség különleges egysége röviddel 15 óra előtt behatolt a Rajna-vidék-Pfalz tartományban fekvő város bankfiókjába, és két embert kiszabadított a páncélteremből.

A bezárt emberek sértetlenek, a feltételezések szerint a túszejtés áldozatai – közölték a hatóságok. Túszejtőket nem találtak az épületben. 

A rendőrség szerint legalább egy gyanúsított szökésben van, ugyanakkor továbbra is több elkövető lehetőségével számolnak. A hivatalos közlés szerint a rendőrség péntek reggel, helyi idő szerint 9 óra körül kapott riasztást a sinzigi bankfiókból, ezt követően nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. 

A környéket lezárták, és kiterjedt rendőrségi művelet indult. A korábbi hatósági tájékoztatás szerint a túszok között volt egy pénzszállító jármű sofőrje is.

Képeken a németországi túszdráma

A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a Rajna-vidék–Pfalz tartományban található Sinzig egyik bankfiókjához, miután reggel vészjelzés érkezett a helyszínről. A túszdrámáról készült képeket megtekintheti az Origo oldalán.

 

