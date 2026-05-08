Véget ért a túszdráma a németországi bankfiókban

Véget ért a túszdráma a nyugat-németországi Sinzig városában található takarékpénztári fiókban: az épületben talált emberek sértetlenek, miközben a rendőrség legalább egy feltételezett elkövetőt keres.
A rendőrség különleges egysége röviddel 15 óra előtt behatolt a Rajna-vidék-Pfalz tartományban fekvő város bankfiókjába, és két embert kiszabadított a páncélteremből.
A bezárt emberek sértetlenek, a feltételezések szerint a túszejtés áldozatai – közölték a hatóságok. Túszejtőket nem találtak az épületben.
A rendőrség szerint legalább egy gyanúsított szökésben van, ugyanakkor továbbra is több elkövető lehetőségével számolnak. A hivatalos közlés szerint a rendőrség péntek reggel, helyi idő szerint 9 óra körül kapott riasztást a sinzigi bankfiókból, ezt követően nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre.
A környéket lezárták, és kiterjedt rendőrségi művelet indult. A korábbi hatósági tájékoztatás szerint a túszok között volt egy pénzszállító jármű sofőrje is.
Képeken a németországi túszdráma
A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a Rajna-vidék–Pfalz tartományban található Sinzig egyik bankfiókjához, miután reggel vészjelzés érkezett a helyszínről. A túszdrámáról készült képeket megtekintheti az Origo oldalán.