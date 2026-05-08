Túszejtés gyanúja miatt vonult ki nagy erőkkel a rendőrség egy bankhoz

Túszejtés miatt nagy erőkkel vonult ki a rendőrség pénteken egy bankfiókhoz a nyugat-németországi Rajna-vidék-Pfalz tartományban.
Miért áll fenn túszejtés gyanúja a bankfióknál?
A hivatalos tájékoztatás szerint a rendőrök azt követően érkeztek a Sinzig városban lévő helyszínre, hogy reggel 9-kor vészhívást kaptak onnan. A rendőrség jelenleg úgy tudja, több elkövetőről lehet szó, és a túszok között van egy pénzszállító jármű sofőrje is. A környéket lezárták, a rendőrség azt közölte, hogy a helyzet stabil.
