Véget értek a találgatások: pont került Dudás Miklós halálának ügyére

Sokkot kaptak a tudósok: kiderült, mi volt a 3I/ATLAS rejtélyes szállítmánya

túszejtés

Túszejtés gyanúja miatt vonult ki nagy erőkkel a rendőrség egy bankhoz

Fegyveres rendőrök lepték el a Sinzig melletti bankot, miután vészjelzés érkezett. A háttérben feltételezett túszejtés gyanúja áll, a rendőrség azonnal nagy erőkkel reagált.
Túszejtés miatt nagy erőkkel vonult ki a rendőrség pénteken egy bankfiókhoz a nyugat-németországi Rajna-vidék-Pfalz tartományban.

Feltételezhető túszejtés gyanúja miatt vonult ki a rendőrség egy bankfiókhoz

Miért áll fenn túszejtés gyanúja a bankfióknál?

A hivatalos tájékoztatás szerint a rendőrök azt követően érkeztek a Sinzig városban lévő helyszínre, hogy reggel 9-kor vészhívást kaptak onnan. A rendőrség jelenleg úgy tudja, több elkövetőről lehet szó, és a túszok között van egy pénzszállító jármű sofőrje is. A környéket lezárták, a rendőrség azt közölte, hogy a helyzet stabil. 

Percek alatt elszabadult a pokol – túszokat ejtettek egy nápolyi bankban

Fényes nappal történt az eset, amely órákon át tartotta izgalomban a hatóságokat és a helyieket Nápolyban. A bankrablás során fegyveres elkövetők túszokat ejtettek, majd nyomtalanul eltűntek.

 

Túszdráma egy osztrák vonaton: a különleges egységek léptek közbe

Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában, miután túszejtéssel fenyegetőzött egy vonaton. A salzburgi rendőrség különleges egységei hárították el a fenyegetést, fegyvert nem találtak a férfinál.

 

 

