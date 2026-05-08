Friss fotók a németországi túszejtés helyszínéről – rendőrök lepték el a bankot

Fegyveres rendőrök és lezárt utcák fogadták a járókelőket egy nyugat-németországi bank közelében péntek reggel. A túszejtés gyanúja miatt indított akció során a hatóságok szerint több elkövető is érintett lehet az ügyben.
A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a Rajna-vidék–Pfalz tartományban található Sinzig egyik bankfiókjához, miután reggel vészjelzés érkezett a helyszínről. A hatóságok tájékoztatása szerint a feltételezett túszejtés érintheti egy pénzszállító jármű sofőrjét is, miközben a környéket teljesen lezárták.
A német rendőrség közlése szerint a helyzet jelenleg stabil, ugyanakkor az akció továbbra is zajlik. A helyszínen fegyveres egységek dolgoznak, a környéken élőket pedig arra kérték, hogy kerüljék el az érintett utcákat. A történtekről galéria is készült.
Galéria: Túszejtés Németországban
1/14
Túszejtés miatt a helyszínre vonult rendőrök a nyugat-németországi Rajna-vidék-Pfalz tartományban fekvő Sinzig város egyik bankfiókjánál 2026. május 8-án
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!