Friss fotók a németországi túszejtés helyszínéről – rendőrök lepték el a bankot

A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a Rajna-vidék–Pfalz tartományban található Sinzig egyik bankfiókjához, miután reggel vészjelzés érkezett a helyszínről. A hatóságok tájékoztatása szerint a feltételezett túszejtés érintheti egy pénzszállító jármű sofőrjét is, miközben a környéket teljesen lezárták.

Túszejtés miatt a helyszínre vonult rendőrök a nyugat-németországi Rajna-vidék-Pfalz tartományban fekvő Sinzig város egyik bankfiókjánál 2026. május 8-án

A német rendőrség közlése szerint a helyzet jelenleg stabil, ugyanakkor az akció továbbra is zajlik. A helyszínen fegyveres egységek dolgoznak, a környéken élőket pedig arra kérték, hogy kerüljék el az érintett utcákat. A történtekről galéria is készült.