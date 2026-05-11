Donald Trump megszólalt az iráni helyzetről

Az elnök egy Fehér Házban tartott eseményen kérdésre válaszolva megerősítette, hogy elfogadhatatlannak tartja az Irán által vasárnap elküldött választ a konfliktus lezárásának feltételeiről, ugyanakkor a tűzszünet megtartása érdekében további tárgyalási szándékát is jelezte Teheránnal.

Donald Trump szerint a tűzszünet ingatag lábakon áll

Trump a többi között „hihetetlenül gyengének” nevezte a tűzszünetet, amivel kapcsolatban azt a hasonlatot használta, hogy „lélegeztetőgépen van”.

A leggyengébbnek nevezném most, miután olvastam azt a szemetet, amit küldtek nekünk, sőt teljesen el sem olvastam”

– fogalmazott.

Az elnök a Fehér Házban és azt megelőzően a CBS News televíziónak adott interjúban is jelezte, hogy támogatja az üzemanyagot terhelő szövetségi adó felfüggesztését, ami kis mértékben csökkentené a rendkívül megemelkedett benzinárakat. Meggyőződését hangoztatta ugyanakkor, hogy a konfliktus lezárását követően a kőolaj- és üzemanyagárak gyorsan csökkennek majd. A gallononként (3,78 liter) 18 centes adó felfüggesztése a Kongresszus döntését igényli.

Az Egyesült Államokban mértékadónak tekintett AAA országos összesítés szerint hétfőn 4 dollár 52 cent volt a 95-ös benzin átlagára, ami több mint 50 százalékkal haladja meg a február végén regisztrált 2 dollár 98 centet.

Az elnök megismételte, hogy Iránt illetően egyetlen célja, hogy megfossza az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy Irán azt állítja, a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletet nem tudja elérni, mert az egy bombakárt szenvedett föld alatti létesítményben van elzárva.

Trump a Fox News televíziónak is adott egy telefoninterjút, amiben arról beszélt, fontolgatja, hogy kiterjesztett formában újraindítsa a Hormuzi-szoros forgalmának biztosítására egy hete bevezetett, majd a következő napon leállított Szabadság Projektet (Project Freedom).

