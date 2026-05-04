Tűzvész söpört végig egy manhattani lakóépületen: hárman meghaltak, tizennégyen megsérültek

A tűzvész során a lángok villámgyorsan terjedtek, és a lakók pánikszerűen próbáltak menekülni – sokan az életüket kockáztatva a tűzlépcsőkön keresztül. A katasztrófa Inwood negyedben, a Dyckman Streeten történt, ahol közel 200 tűzoltó és mentőegység rohant a helyszínre az éjszaka közepén. A beszámolók szerint az épület egyetlen lépcsőháza percek alatt lángba borult, gyakorlatilag elvágva a menekülési útvonalat, számolt be a New York Post.

A tűzvész egy manhattani lakóépület hatodik emeletén tört ki, a lángok a lépcsőházban is felcsaptak elzárva a menekülési útvonalat – Fotó: pexels.com / illusztráció

Ez egy rendkívül súlyos tűzeset volt, sok sérülttel

– közölte a tűzoltók szóvivője.

Száz lakó maradt fedél nélkül a tűzvész miatt

Hárman meghaltak, legalább 14 ember megsérült, közülük öten életveszélyes állapotban vannak. A tűz az alsó szinten keletkezett, majd gyorsan felfelé terjedt, több lakást teljesen elpusztítva. A káosz közepette családok szakadtak szét, sokan csak az utolsó pillanatban tudtak kimenekülni.

A tragédia következtében mintegy 100 lakó veszítette el az otthonát egyik pillanatról a másikra. A túlélők most ideiglenes szállásokon próbálnak újrakezdeni, miközben még mindig sokkos állapotban vannak.

A hatóságok egyelőre vizsgálják a tűz keletkezésének okát, de annyi biztos: az épület kialakítása – különösen az egyetlen lépcsőház – végzetes szerepet játszott a tragédiában.

Three dead, more than a dozen injured in fire at Manhattan building https://t.co/nYtTG8AZ1z pic.twitter.com/t4vF9nkGLW — New York Post Metro (@nypmetro) May 4, 2026

Szörnyű tragédia rázta meg New York egyik városrészét. Egy pusztító tűzvész következtében négy ember – köztük egy mindössze hároméves kisfiú – vesztette életét, miután lángba borult és részben összeomlott egy több lakásos épület Queensben. A drámai mentés során a lakók az ablakokon keresztül próbáltak menekülni a füsttel és lángokkal teli házból.

Budakeszin a Zichy Péter utcában élők döbbenettel figyelték, ahogy a szomszédos sorházból lángok csapnak fel. A tűz pillanatok alatt elterjedt az épületben, és négy ember életét követelte.