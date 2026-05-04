Tűzvész söpört végig egy manhattani lakóépületen: hárman meghaltak, tizennégyen megsérültek

Döbbenetes tragédia rázta meg New York City egyik városrészét. Legalább három ember meghalt, és több mint egy tucatnyian megsérültek, amikor hatalmas tűzvész söpört végig egy hatemeletes lakóépületen a hajnali órákban.
A tűzvész során a lángok villámgyorsan terjedtek, és a lakók pánikszerűen próbáltak menekülni – sokan az életüket kockáztatva a tűzlépcsőkön keresztül. A katasztrófa Inwood negyedben, a Dyckman Streeten történt, ahol közel 200 tűzoltó és mentőegység rohant a helyszínre az éjszaka közepén. A beszámolók szerint az épület egyetlen lépcsőháza percek alatt lángba borult, gyakorlatilag elvágva a menekülési útvonalat, számolt be a New York Post.

A tűzvész egy manhattani lakóépület hatodik emeletén tört ki, a lángok a lépcsőházban is felcsaptak elzárva a menekülési útvonalat – Fotó: pexels.com / illusztráció

Ez egy rendkívül súlyos tűzeset volt, sok sérülttel 

– közölte a tűzoltók szóvivője.

Száz lakó maradt fedél nélkül a tűzvész miatt

Hárman meghaltak, legalább 14 ember megsérült, közülük öten életveszélyes állapotban vannak. A tűz az alsó szinten keletkezett, majd gyorsan felfelé terjedt, több lakást teljesen elpusztítva. A káosz közepette családok szakadtak szét, sokan csak az utolsó pillanatban tudtak kimenekülni.

A tragédia következtében mintegy 100 lakó veszítette el az otthonát egyik pillanatról a másikra. A túlélők most ideiglenes szállásokon próbálnak újrakezdeni, miközben még mindig sokkos állapotban vannak.

A hatóságok egyelőre vizsgálják a tűz keletkezésének okát, de annyi biztos: az épület kialakítása – különösen az egyetlen lépcsőház – végzetes szerepet játszott a tragédiában.

