Halálos tűzvész pusztított egy iráni bevásárlóközpontban – videó

Tűzvész tört ki egy teheráni bevásárlóközpontban, amely gyorsan terjedt, és súlyos emberáldozatokat követelt. A hatóságok szerint legalább nyolcan meghaltak, és mintegy negyvenen megsérültek. A lángok hatalmas füstoszlopot okoztak, miközben pánik tört ki az épület környékén – írja a Mirror.

Tűzvész tört ki egy teheráni bevásárlóközpontban – Fotó: X/Daily Sun

A tűzvész az iráni Teherán közelében, Andisheh városában található Arghavan bevásárlóközpontban ütött ki. A helyszíni jelentések szerint a lángok rendkívül gyorsan terjedtek, amit a tűzoltóság a gyúlékony épületburkolattal is összefüggésbe hozott. A sűrű füst miatt a környék pillanatok alatt megtelt menekülő emberekkel, sokan az épület előtt gyülekeztek.

A hatóságok megerősítették, hogy legalább nyolc ember életét vesztette, és körülbelül negyvenen megsérültek.

A mentőegységek több sérültet láttak el a helyszínen, a tűz oltása hosszabb ideig tartott. A tragédia okainak feltárására hivatalos vizsgálat indult.

A tűzvész egy feszült nemzetközi időszakban történt: a térségben továbbra is törékeny a tűzszünet Irán és az Egyesült Államok között. A közelmúltban több támadással vádolták Iránt a Hormuzi-szoros térségében, amit Teherán tagadott. Az Egyesült Államok közben ideiglenesen felfüggesztette a „Project Freedom” nevű műveletét, amely a térségben rekedt hajók mozgását segítette. Washington szerint a tűzszünet továbbra is érvényben van, és nem céljuk a konfliktus eszkalálása, ugyanakkor katonai készültséget tartanak fenn.

A teheráni tűzvész pontos oka továbbra is ismeretlen, de a hatóságok nem zárják ki az építőanyagok vagy műszaki hiba szerepét sem.