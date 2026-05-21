Ironikus világ: videón a pusztító tűz, az „örök láng” temploma gyulladt fel

Tűzvész emésztette fel az „örök lángot” őrző szent Reikado csarnokot Japánban, Mijadzsima szigetén – tájékoztat a BBC.

Egy légi felvétel a tűzvész által teljesen megsemmisült Reikado csarnokot mutatja a Daisho-in templomban, Mijadzsima szigetén, Japánban.

Fotó: MAKOTO KONDO / Yomiuri

A Reikado csarnok a Daisho-in buddhista templomkomplexum része, és ebben a teremben őrzik az úgynevezett „örök lángot”, amely a templom szerzetesei szerint már közel 1200 éve ég.

A Japan Times információi szerint a templom áthelyezte az „örök lángot” egy másik helyszínre.

A hatóságok szerint a tűz valószínűleg a láng miatt keletkezett, de a tűzoltók sikeresen megfékezték. A Reikado csarnok 2005-ben is leégett, de a lángot akkor is sikerült megőrizni.

