Meg vannak számlálva Putyin napjai? Hatalmas fordulat történt, ez durva

Robbie Keane felmondott a Fradinál

Videón a pusztító tűzvész, halálfélelemmel a szemükben menekültek a vendégek

Több mint kétszáz vendégeket kellett kimenekíteni egy thaiföldi szállodából, miután a tetőtéri étteremben tűz ütött ki. A tűzvészben négy ember megsérült.
Hatalmas tűz pusztított csütörtök este Thaiföldön, Pattayában az AJ Plus Hotelben. A tűzvész miatt mintegy 240 vendéget kellett evakuálni – írja az Independent. 

Tűzvész pusztított egy thaiföldi szállodában, 240 vendéget kellett evakuálni
Tűzvész pusztított egy thaiföldi szállodában, 240 vendéget kellett evakuálni (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A tűz a tetőtérben található étteremben keletkezett, de percek alatt átterjedt az alatta található szintekre is, óriási pánikot okozva. 

A tűzvészben négyen megsérültek. Két thaiföldi nőt és egy indonéz fiút füstmérgezés miatt kezeltek, míg egy thaiföldi férfit súlyos égési sérülésekkel szállítottak kórházba. 

A tűzoltók több mint egy órán át küzdöttek, mire sikerült megfékezni a lángokat. Az előzetes vizsgálatok szerint a tűzvész egy elektromos rövidzárlat okozhatta. 

A szállodát ideiglenesen lezárták, amíg nem ellenőrzik, hogy az épület biztonsági szerkezetében keletkezett-e kár.

