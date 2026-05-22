Videón a pusztító tűzvész, halálfélelemmel a szemükben menekültek a vendégek

Hatalmas tűz pusztított csütörtök este Thaiföldön, Pattayában az AJ Plus Hotelben. A tűzvész miatt mintegy 240 vendéget kellett evakuálni – írja az Independent.
A tűz a tetőtérben található étteremben keletkezett, de percek alatt átterjedt az alatta található szintekre is, óriási pánikot okozva.
A tűzvészben négyen megsérültek. Két thaiföldi nőt és egy indonéz fiút füstmérgezés miatt kezeltek, míg egy thaiföldi férfit súlyos égési sérülésekkel szállítottak kórházba.
A tűzoltók több mint egy órán át küzdöttek, mire sikerült megfékezni a lángokat. Az előzetes vizsgálatok szerint a tűzvész egy elektromos rövidzárlat okozhatta.
A szállodát ideiglenesen lezárták, amíg nem ellenőrzik, hogy az épület biztonsági szerkezetében keletkezett-e kár.
