Videón a pusztító tűzvész, halálfélelemmel a szemükben menekültek a vendégek

Hatalmas tűz pusztított csütörtök este Thaiföldön, Pattayában az AJ Plus Hotelben. A tűzvész miatt mintegy 240 vendéget kellett evakuálni – írja az Independent.

A tűz a tetőtérben található étteremben keletkezett, de percek alatt átterjedt az alatta található szintekre is, óriási pánikot okozva.

A tűzvészben négyen megsérültek. Két thaiföldi nőt és egy indonéz fiút füstmérgezés miatt kezeltek, míg egy thaiföldi férfit súlyos égési sérülésekkel szállítottak kórházba.

A tűzoltók több mint egy órán át küzdöttek, mire sikerült megfékezni a lángokat. Az előzetes vizsgálatok szerint a tűzvész egy elektromos rövidzárlat okozhatta.

A szállodát ideiglenesen lezárták, amíg nem ellenőrzik, hogy az épület biztonsági szerkezetében keletkezett-e kár.

Fire at Pattaya Hotel on 3rd Road

Authorities have now partially brought the fire under control. A large number of tourists have been evacuated from the hotel. pic.twitter.com/qoe7DGcGge — ฿คຖgk๐k-฿๐y - หนุ่มบางกอก 🇹🇭 (@Bangkokboy17) May 21, 2026

Hatalmas pusztítást okozott egy tűzeset Japán egyik legismertebb buddhista szentélyében, Mijadzsima szigetén. A tűzvész a híres Reikado csarnokot is elérte, ahol a legenda szerint már közel 1200 éve ég az úgynevezett „örök láng".

Halálos tragédia rázta meg az iráni főváros közelében található Arghavan bevásárlóközpontot. A tűzvész következtében legalább nyolcan meghaltak, és mintegy negyvenen megsérültek, miközben sokan pánikszerűen próbáltak menekülni.