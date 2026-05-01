Sokkoló videó: lángra kapott a tűzzsonglőr arca egy családi grillpartin

Egy brit tűzzsonglőr, Joe Johnstone súlyos égési sérüléseket szenvedett, miután egy grillpartin bemutatott mutatványa közben visszacsapott rá a láng. A 31 éves férfi éppen tűznyelő mutatványát csinálta, amikor egy hirtelen széllökés az arcába sodorta a lángcsóvát, és pillanatok alatt meggyulladt a szakálla.

A felvételen látszik, ahogy a férfi folyékony üzemanyagot fúj a lángra, majd a tűz visszacsap, és azonnal elborítja az arcát. Néhány másodperccel később a földre rogy, miközben a barátai rohannak segíteni – írja a The Sun.

Hogyan történt a baleset a tűzzsonglőr mutatványa közben?

A beszámolók szerint a tűzzsonglőr több mint két éve nem gyakorolta a mutatványt, de a gyerekei kérésére mégis megpróbálta újra.

Előre figyelmeztette őket is: „kicsit berozsdásodott”, de végül mégis belevágott. A kritikus pillanatban azonban egy váratlan széllökés mindent megváltoztatott.

Mennyire súlyosak a sérülések?

A tűzzsonglőr súlyos égési sérüléseket szenvedett az arcán. Kórházba szállították, ahol az orvosok eltávolították az elhalt bőrfelületeket – a férfi szerint ez volt élete legfájdalmasabb élménye.

„Az arcom szó szerint megolvadt, alig ismertem magamra” – mondta később.

Egy hét után engedték haza a kórházból, és bár még lábadozik, a történtek ellenére nem tervezi abbahagyni a tűzzsonglőrködést.