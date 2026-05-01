Uborka: nemcsak frissít, de a bőrödnek és az emésztésednek is jót tehet

Az uborka az egyik legnagyobb víztartalmú élelmiszer: körülbelül 95 százaléka víz, ami már önmagában is magyarázza, miért esik olyan jól a nyári melegben. De nem csak a frissítő hatása miatt érdemes fogyasztani – a benne található tápanyagok és rostok is fontos szerepet játszanak az egészség megőrzésében – írja a Daily Mail.

Bár sokan zöldségként kezelik, valójában gyümölcsnek számít, hiszen virágból fejlődik ki és magokat tartalmaz. A világon több mint száz fajtája létezik, a klasszikus sötétzöld változattól egészen a sárgás vagy akár barnás típusokig.

Miért jó az uborka a szervezetnek?

Az uborka egyik legnagyobb előnye a hidratáló hatása. Mivel rendkívül magas a víztartalma, segíthet pótolni a napi folyadékszükséglet egy részét – különösen azoknál, akik keveset isznak.

Emellett enyhe vízhajtó hatással is bír, ami támogathatja a szervezet természetes méregtelenítő folyamatait. A benne található vitaminok és antioxidánsok hozzájárulhatnak a sejtek védelméhez is.

Hogyan hat az uborka a bőrre és az emésztésre?

Az uborka régóta ismert bőrápoló alapanyagként is. Nem véletlen, hogy gyakran használják kozmetikumokban vagy házi praktikákban: segíthet hidratálni a bőrt és csökkenteni a puffadtságot, például a szem környékén.

Az emésztés szempontjából is hasznos lehet, mivel rosttartalma támogatja a bélműködést. Könnyen emészthető, így érzékenyebb gyomrúak számára is jó választás lehet.