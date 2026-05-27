Felrobbant az internet a frissen kiadott UFO-aktáktól

Az UFO-felvételek Donald Trump elnöksége alatt nyilvánosságra került dokumentumcsomag részeként kerültek elő, és rövid idő alatt elárasztották velük a közösségi médiát. Több kommentelő bibliai alakokhoz hasonlította a videókon látható jelenségeket, különösen az Ószövetség Ezékiel könyvében szereplő „tüzes kerekekhez” és szárnyas lényekhez - írja a Ny Post.

A nyilvánosságra hozott UFO-aktáktól beindultak a konteók

Az egyik legtöbbet elemzett videót még 2020-ban készítették egy vízfelület felett, egy amerikai katonai létesítmény közelében. A felvételen egy furcsa, lebegő objektum látható, amely mozgás közben folyamatosan változtatja alakját. Többen úgy vélték, hogy a tárgy emberi formára emlékeztet, sőt egyesek „angyalszerű szárnyakat” is beleláttak. A közösségi oldalakon gyorsan elszabadultak a találgatások. Voltak, akik szerint a videók ősi vallási leírásokkal mutatnak hasonlóságot, mások pedig elveszett bibliai történetekre és természetfeletti jelenségekre hivatkoztak.

A témát több ismert amerikai közszereplő is felkapta, köztük JD Vance, aki korábban arról beszélt, hogy a megmagyarázhatatlan égi jelenségeket inkább spirituális, mint földönkívüli eredetűnek tartja.

A vallásos értelmezések mellett azonban sokan jóval földhözragadtabb magyarázatokat adtak. Szkeptikusok szerint a felvételeken egyszerű fólia-lufik, optikai torzulások vagy akár kísérleti jetpackek is lehetnek. Többen azt hangsúlyozták, hogy az ilyen videók gyakran félrevezetőek, különösen rossz minőség vagy nagy távolság esetén. Az UFO-król szóló viták az elmúlt években egyre erősebben visszatértek az amerikai közéletbe, különösen azután, hogy több katonai felvételt és titkosított dokumentumot is feloldottak. Bár a legtöbb esetben nem sikerült egyértelmű bizonyítékot találni földönkívüli eredetre, a rejtélyes videók továbbra is táplálják az összeesküvés-elméleteket és a természetfeletti magyarázatokat.

A most nyilvánosságra hozott felvételek ismét megmutatták: az emberek fantáziáját továbbra is rendkívül erősen foglalkoztatja minden, ami az ismeretlennel kapcsolatos — legyen szó idegen civilizációkról, titkos katonai technológiáról vagy akár bibliai jelenségekről. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy Trump újabb UFO-aktákat hozott nyilvánosságra.