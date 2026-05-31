Kiderülhetett valami, amit évtizedekig titkoltak az UFO-król

Az Egyesült Államokban 2026 májusában újabb adag, korábban titkosított UAP- vagyis azonosítatlan légi jelenségekkel kapcsolatos dokumentumot hoztak nyilvánosságra. Luis Elizondo volt Pentagon-tisztviselő szerint az anyagok között olyan, az 1940-es évekre visszanyúló információk is vannak, amelyek szerinte „nem emberi” eredetű anyagokra és régóta tartó kormányzati érdeklődésre utalnak. Fontos azonban, hogy ezek Elizondo állításai: a dokumentumok nem jelentenek hivatalos bizonyítást földönkívüli életre.

UFO-akták kavarták fel Amerikát: évtizedes titkok kerülhettek elő

Elizondo szerint a mostani iratcsomag valóságos „kincsesbánya”, mert szerinte azt mutatja, hogy az amerikai kormány már évtizedekkel ezelőtt is komolyan foglalkozott az azonosítatlan légi jelenségekkel.

A volt Pentagon-tisztviselő úgy fogalmazott, hogy az ilyen objektumokat ellenőrzött amerikai légtérben is észlelték, és állítása szerint mozgásuk több esetben meghaladta az ismert amerikai technológia képességeit.

Nemzetbiztonsági kérdésként kezelték

Elizondo szerint a hosszú titkolózás oka részben a hidegháborús gondolkodás lehetett:

az Egyesült Államok nem akarta felfedni, milyen információkat vagy technológiai következtetéseket vonhatott le ezekből az ügyekből.

A téma most azért kapott új lendületet, mert a dokumentumok nyilvánosságra hozatala sokak szerint nagyobb átláthatóságot jelez. A szkeptikusok ugyanakkor továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy az UFO nem feltétlenül jelent földönkívülit, hanem egyszerűen azonosítatlan jelenséget vagy objektumot.

A kérdések továbbra is nyitottak

A frissen előkerült akták tehát újabb vitát indítottak, de nem zárták le az UFO-rejtélyt. Egy biztos: az amerikai kormányzati dokumentumok és a volt tisztviselők nyilatkozatai miatt a téma ismét a figyelem középpontjába került – írja a New York Post.