Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

Hatalmas fordulat: megvan, ki dönt Lisztes Krisztián jövőjéről

UFO-akta

Kiderülhetett valami, amit évtizedekig titkoltak az UFO-król

31 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Újabb amerikai kormányzati dokumentumok kavarták fel az UFO-k körüli vitát, miután egy volt Pentagon-tisztviselő szerint évtizedes titkok kerülhettek elő. Az UFO-ügyekkel korábban foglalkozó Luis Elizondo azt állítja, a most nyilvánosságra hozott iratok azt mutatják: az Egyesült Államok régóta nemzetbiztonsági kérdésként kezeli a jelenséget.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UFO-aktaUFOföldönkívüli

Az Egyesült Államokban 2026 májusában újabb adag, korábban titkosított UAP- vagyis azonosítatlan légi jelenségekkel kapcsolatos dokumentumot hoztak nyilvánosságra. Luis Elizondo volt Pentagon-tisztviselő szerint az anyagok között olyan, az 1940-es évekre visszanyúló információk is vannak, amelyek szerinte „nem emberi” eredetű anyagokra és régóta tartó kormányzati érdeklődésre utalnak. Fontos azonban, hogy ezek Elizondo állításai: a dokumentumok nem jelentenek hivatalos bizonyítást földönkívüli életre.

UFO-akták kavarták fel Amerikát: évtizedes titkok kerülhettek elő
UFO-akták kavarták fel Amerikát: évtizedes titkok kerülhettek elő
Fotó: Albert Antony  / Unsplash

UFO-akták kerültek elő Amerikában

Elizondo szerint a mostani iratcsomag valóságos „kincsesbánya”, mert szerinte azt mutatja, hogy az amerikai kormány már évtizedekkel ezelőtt is komolyan foglalkozott az azonosítatlan légi jelenségekkel.

A volt Pentagon-tisztviselő úgy fogalmazott, hogy az ilyen objektumokat ellenőrzött amerikai légtérben is észlelték, és állítása szerint mozgásuk több esetben meghaladta az ismert amerikai technológia képességeit.

Nemzetbiztonsági kérdésként kezelték

Elizondo szerint a hosszú titkolózás oka részben a hidegháborús gondolkodás lehetett: 

az Egyesült Államok nem akarta felfedni, milyen információkat vagy technológiai következtetéseket vonhatott le ezekből az ügyekből.

A téma most azért kapott új lendületet, mert a dokumentumok nyilvánosságra hozatala sokak szerint nagyobb átláthatóságot jelez. A szkeptikusok ugyanakkor továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy az UFO nem feltétlenül jelent földönkívülit, hanem egyszerűen azonosítatlan jelenséget vagy objektumot.

A kérdések továbbra is nyitottak

A frissen előkerült akták tehát újabb vitát indítottak, de nem zárták le az UFO-rejtélyt. Egy biztos: az amerikai kormányzati dokumentumok és a volt tisztviselők nyilatkozatai miatt a téma ismét a figyelem középpontjába került – írja a New York Post.

Ez is érdekelheti:

Elképesztő videók kerültek nyilvánosságra az amerikai UFO-aktákból – mutatjuk!

Újabb, korábban titkosított felvételeket és dokumentumokat hoztak nyilvánosságra az Egyesült Államokban. Az UFO-akták között olyan katonai videók is szerepelnek, amelyeken rejtélyes légi jelenségek és ismeretlen objektumok láthatók.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!