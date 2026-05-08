Előkerültek az UFO-akták: furcsa fényekről és titokzatos objektumokról szólnak

2026. május 8-án tették közzé az amerikai kormányzati UFO-dokumentumok első adagját, miután Donald Trump elnök korábban elrendelte az azonosítatlan légi jelenségekkel kapcsolatos iratok nyilvánosságra hozatalát. Az UFO-akták a védelmi tárca, a NASA, az FBI és más amerikai szervek anyagait is tartalmazzák, a mostani kiadás pedig a tervek szerint csak az első lépés egy hosszabb iratfeltárási folyamatban – írja a Daily Mail.
Apollo-küldetések és furcsa fények az UFO-akták között
A nyilvánosságra hozott anyagok egyik legérdekesebb része az Apollo-programhoz kapcsolódik.
A dokumentumok között szerepel egy Apollo 12-höz köthető holdfelszíni fotó, valamint egy Apollo 17-átirat is, amelyben az űrhajósok fényes, sodródó részecskékről vagy tárgyakról beszéltek az űrben.
Katonai és FBI-jelentések is előkerültek
A csomagban katonai jelentések, pilóták beszámolói és FBI-dokumentumok is helyet kaptak. Több feljegyzés gyorsan mozgó fényes objektumokról, gömbszerű jelenségekről és korlátozott légtérben észlelt ismeretlen tárgyakról szól.
A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták:
a beszámolók önmagukban nem jelentik annak megerősítését, hogy földönkívüli eredetű jelenségekről lenne szó.
További iratok is érkezhetnek
A mostani közzétételt a kormányzat az átláthatóság részeként mutatta be, és jelezték, hogy a jövőben újabb dokumentumokat is nyilvánosságra hozhatnak. Bár az UFO-akták sok izgalmas kérdést vetnek fel, egyelőre nem szolgáltattak bizonyítékot földönkívüli életre vagy eltitkolt idegen technológiára.
Egy új dokumentumfilm egészen hátborzongató történetet hozott nyilvánosságra a magánűrrepülés egyik úttörőjéről. UFO-észlelés állhat annak a különös élménynek a hátterében, amelyről Brian Binnie számolt be nem sokkal egy súlyos baleset után.
Egy túrázó család egészen elképesztő dolgot látott Kaliforniában egy napfogyatkozás idején. A beszámoló szerint egy különös alakú UFO közel háromnegyed órán át lebegett felettük, mielőtt eltűnt.