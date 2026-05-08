Előkerültek az UFO-akták: furcsa fényekről és titokzatos objektumokról szólnak

Nyilvánosságra hozták az Egyesült Államokban a régóta várt UFO-dokumentumok első csomagját, benne videókkal, fotókkal, NASA-átiratokkal és katonai jelentésekkel. Az UFO-akták között Apollo-missziókhoz kapcsolódó feljegyzések, titokzatos fényekről szóló beszámolók és pilóták által észlelt azonosítatlan jelenségek is szerepelnek.
2026. május 8-án tették közzé az amerikai kormányzati UFO-dokumentumok első adagját, miután Donald Trump elnök korábban elrendelte az azonosítatlan légi jelenségekkel kapcsolatos iratok nyilvánosságra hozatalát. Az UFO-akták a védelmi tárca, a NASA, az FBI és más amerikai szervek anyagait is tartalmazzák, a mostani kiadás pedig a tervek szerint csak az első lépés egy hosszabb iratfeltárási folyamatban – írja a Daily Mail.

UFO-akták: nyilvánosságra hozták a régóta várt amerikai dokumentumok első csomagját
Fotó: Gianluca Carenza / Unsplash

Apollo-küldetések és furcsa fények az UFO-akták között

A nyilvánosságra hozott anyagok egyik legérdekesebb része az Apollo-programhoz kapcsolódik. 

A dokumentumok között szerepel egy Apollo 12-höz köthető holdfelszíni fotó, valamint egy Apollo 17-átirat is, amelyben az űrhajósok fényes, sodródó részecskékről vagy tárgyakról beszéltek az űrben.

Katonai és FBI-jelentések is előkerültek

A csomagban katonai jelentések, pilóták beszámolói és FBI-dokumentumok is helyet kaptak. Több feljegyzés gyorsan mozgó fényes objektumokról, gömbszerű jelenségekről és korlátozott légtérben észlelt ismeretlen tárgyakról szól. 

A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták:

 a beszámolók önmagukban nem jelentik annak megerősítését, hogy földönkívüli eredetű jelenségekről lenne szó.

További iratok is érkezhetnek

A mostani közzétételt a kormányzat az átláthatóság részeként mutatta be, és jelezték, hogy a jövőben újabb dokumentumokat is nyilvánosságra hozhatnak. Bár az UFO-akták sok izgalmas kérdést vetnek fel, egyelőre nem szolgáltattak bizonyítékot földönkívüli életre vagy eltitkolt idegen technológiára.

