Döbbenetes dolgok derültek ki az új UFO-aktákból

Nyilvánosságra kerültek az UFO-aktákhoz kapcsolódó FBI-dokumentumok, amelyek az 1960-as évek különös észleléseiről szólnak. Az iratok hangtalanul lebegő fémtárgyakról és rejtélyes lényekről szóló beszámolókat is tartalmaznak – írja a Daily Mail.

UFO-akták: döbbenetes (talán) földönkívüli lények borzolják a kedélyeket (Illusztráció)

Fotó: Pexels

Előkerültek az UFO-akták: furcsa fényekről és titokzatos objektumokról szólnak

Az FBI újonnan nyilvánosságra hozott aktái ismét felkorbácsolták az UFO-kkal kapcsolatos összeesküvés-elméleteket. A Donald Trump kormányzatának UFO-átláthatósági programjában közzétett dokumentumok között olyan beszámolók is szerepelnek, amelyek szerint apró, rejtélyes lényeket láttak kiszállni az azonosítatlan repülő objektumokból.

A most nyilvánosságra hozott iratok szerint az FBI az 1960-as években több olyan jelentést is vizsgált, amelyek hangtalanul lebegő, rendkívüli sebességgel mozgó fémtárgyakról szóltak. A dokumentumok szerint ezek a szerkezetek elektromágneses berendezéseket is megzavartak, sőt egyes esetekben állítólag lezuhant csészealjak roncsait is megtalálták.

A legmegdöbbentőbb részek azonban azok a tanúvallomások, amelyek szerint egyes UFO-kból alacsony, nagyjából 105-120 centiméter magas lények szálltak ki. Az FBI-feljegyzés úgy fogalmaz: néhány szemtanú szerint a „személyzet tagjai” űrruhára és sisakra hasonlító öltözéket viseltek.

A pénteken közzétett több száz dokumentum, fotó és videó között NASA-leiratok, katonai incidensjelentések és infravörös felvételek is szerepelnek.

A beszámoló szerint egy különös alakú UFO közel háromnegyed órán át lebegett felettük (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Az egyik dokumentum egy 1966-os belső FBI-feljegyzés, amelyet J. Edgar Hoover akkori igazgatónak küldtek. Az iratok szerint az UFO-jelenségek körül már akkor komoly politikai és társadalmi vita alakult ki az Egyesült Államokban.

Sokkoló UFO-észlelés: az űrhajós szerint lények jelentek meg a hálószobájában

Egy új dokumentumfilm egészen hátborzongató történetet hozott nyilvánosságra a magánűrrepülés egyik úttörőjéről. UFO-észlelés állhat annak a különös élménynek a hátterében, amelyről Brian Binnie számolt be nem sokkal egy súlyos baleset után.

45 percig figyelték a rejtélyes UFO-t – majd nyomtalanul eltűnt az égen

Egy túrázó család egészen elképesztő dolgot látott Kaliforniában egy napfogyatkozás idején. A beszámoló szerint egy különös alakú UFO közel háromnegyed órán át lebegett felettük, mielőtt eltűnt.