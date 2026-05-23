Trump újabb UFO-aktákat hozott nyilvánosságra: eddig nem látott videók és fotók kerültek elő

A nyilvánosságra hozott anyagok között UFO-észlelésekről szóló jelentések, katonai felvételek és az Apollo–12 küldetés legénységének hangfelvételei is szerepelnek. Az UFO-akták szerint katonai pilóták és megfigyelők több alkalommal is azonosítatlan légi jelenségeket észleltek különböző térségekben, köztük a Közel-Keleten, Afganisztán felett, valamint az Egyesült Államok korlátozott légterében – írja a Daily Mail.

Donald Trump újabb UFO-aktákat tett közzé

Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rejtélyes gömbök, elképesztő manőverek: új UFO-akták borzolják a kedélyeket

A közzétett videók között állítólag olyan felvételek is találhatók, amelyeken úgynevezett „Tic Tac” alakú objektumok, fénylő gömbök és rendkívül gyorsan mozgó ismeretlen jelenségek láthatók. Egyes jelentések szerint katonai drónok és vadászgépek személyzete is találkozott olyan objektumokkal, amelyek mozgását nem tudták megmagyarázni.

Az egyik legtöbbet emlegetett dokumentum egy 2023 februári incidensre utal, amikor egy amerikai F–16-os vadászgép állítólag rakétával semmisített meg egy azonosítatlan objektumot a Huron-tó felett. Más jelentések szerint gömbszerű objektumokat figyeltek meg harci repülőgépek közelében közel-keleti műveletek során.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szerint a dokumentumok nyilvánosságra hozatala az átláthatóságot szolgálja. Hangsúlyozta, hogy az évtizedeken át titkosított anyagok számos találgatásnak adtak alapot, ezért a kormányzat célja, hogy az amerikai közvélemény maga alkothasson véleményt a rendelkezésre álló információkról.

A csomagban történelmi jelentőségű anyagok is helyet kaptak. Egy 1969-es orvosi jelentés például az Apollo–12 űrhajósainak beszámolóit tartalmazza, akik különös fényvillanásokat és fénycsíkokat láttak az űrben. A NASA később ezeket belső látási jelenségekkel magyarázta.

A dokumentumok között olyan feljegyzések is szerepelnek, amelyek az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején Új-Mexikóban észlelt zöld gömbökről, korongokról és tűzgömbökről számolnak be.

A jelentések szerint több mint kétszáz hasonló észlelés történt a térségben, ahol az amerikai atomfegyver-programhoz kapcsolódó katonai létesítmények működtek.