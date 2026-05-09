Trump nyilvánosságra hozta az UFO-aktákat, elképesztő titok került elő a nácikról

Az UFO-akták nyilvánosságra kerülése után különös állítások kaptak új figyelmet a nácik állítólagos repülő szerkezetéről. Az iratok szerint egy férfi titkos náci fegyverekről beszélt.

UFO-akták, titkos náci cészealjak és még a jeti is előkerülhet

Nyilvánosságra kerültek olyan FBI-akták, amelyek szerint a nácik a második világháború idején titkos, csészealj alakú repülő szerkezeteken dolgozhattak. A dokumentumokat Donald Trump UFO-aktákra vonatkozó átláthatósági kezdeményezése nyomán hozták nyilvánosságra.

Titkos náci fegyverprogramról szólnak az UFO-akták

Az iratokban egy Paul L. Peyrer nevű férfi vallomása szerepel, aki azt állította, hogy 1943-ban a németországi Fekete-erdő térségében látott egy különleges, korong alakú járművet. Elmondása szerint a szerkezet körülbelül 15 méter átmérőjű volt, kupolával rendelkezett, rádióvezérléssel működött, és több sugárhajtóművet szereltek rá.

Mire lett volna képes a nácik titkos csészealj fegyvere?

Peyrer azt állította az FBI-nak, hogy a náci fejlesztésű repülő szerkezet függőlegesen tudott emelkedni, oldalirányban manőverezett, mozdulatlanul lebegett a levegőben, majd hatalmas sebességre gyorsult. A férfi szerint a jármű akár 1500 mérföld/órás sebességet és 40 ezer láb körüli magasságot is elérhetett.

Az FBI-akták szerint az állítólagos csészealj egy titkos náci fegyverprogram része lehetett, amelyet a szövetségesek elleni támadásokhoz fejlesztettek a háború végén. A dokumentumok ugyanakkor nem erősítik meg Peyrer állításait, és nem tartalmaznak fényképeket, tervrajzokat vagy fizikai bizonyítékokat.

Újra felélénkültek az UFO-elméletek

A frissen nyilvánosságra került UFO-akták így inkább különös tanúvallomásokat és régi hírszerzési feljegyzéseket mutatnak be. Ennek ellenére az iratok újra felélesztették azokat az elméleteket, amelyek szerint egyes UFO-észlelések mögött titkos náci technológia állhatott. A hatóságok hangsúlyozták: az akták közzététele nem bizonyítja sem földönkívüliek, sem fejlett nem emberi technológia létezését – írja a Daily Mail.

