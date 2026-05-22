Elképesztő videók kerültek nyilvánosságra az amerikai UFO-aktákból – Mutatjuk!

Újabb, korábban titkosított felvételeket és dokumentumokat hoztak nyilvánosságra az Egyesült Államokban. Az UFO-akták között olyan katonai videók is szerepelnek, amelyeken rejtélyes légi jelenségek és ismeretlen objektumok láthatók.
Washingtonban, 2026. május 22-én újabb UFO-akták jelentek meg az amerikai kormányzati közzétételek között. A dokumentumcsomag több tucat videót és jelentést tartalmaz, amelyek azonosítatlan légi jelenségekről, katonai észlelésekről és különös objektumokról szólnak – írja a Daily Mail.

UFO-akták kerültek nyilvánosságra: Egy ehhez hasonló F-16-os vadászgép lőtt le egy rejtélyes objektumot
Fotó: PATTARAPONG CHATPATTARASILL / Bangkok Post / AFP

Az egyik legnagyobb figyelmet kapó felvétel egy 2023. februári esethez kapcsolódik, amikor egy amerikai F–16-os vadászgép ismeretlen repülő tárgyat semmisített meg a Huron-tó felett. A videón az látszik, hogy az objektum találatot kap, majd darabokra szakad.

UFO-akták: rejtélyes felvételek és sok kérdés

A nyilvánosságra hozott anyagok között állítólag szerepelnek fénylő gömbökről, gyorsan mozgó tárgyakról, tengeri és légi észlelésekről szóló jelentések is. Egyes beszámolók katonai repülőgépek, drónok vagy űrhajós küldetések környezetében rögzített furcsa jelenségeket említenek.

Fontos ugyanakkor, hogy a látványos felvételek önmagukban nem bizonyítják földönkívüliek vagy idegen technológia jelenlétét. Az ilyen esetek mögött sokszor katonai eszközök, ballonok, drónok, érzékelési hibák vagy félreértelmezett természeti jelenségek is állhatnak.

Nem minden rejtély jelent földönkívülit

Az UFO-akták újabb nyilvánosságra hozatala mégis nagy érdeklődést váltott ki, mert az ilyen dokumentumok évtizedek óta foglalkoztatják a közvéleményt. A mostani anyagok inkább azt mutatják meg, hogy a hadsereg és a kormányzat továbbra is komolyan veszi az azonosítatlan légi jelenségek vizsgálatát.

A kérdés továbbra is nyitott: vajon valóban megmagyarázhatatlan objektumokról van szó, vagy a legtöbb eset mögött ismert, de első látásra nehezen azonosítható jelenségek állnak?

