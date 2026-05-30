Putyin ultimátumot küldött egy európai országnak – ha rosszul döntenek, Ukrajna sorsára jutnak

Videón a brutális pesti tömegverekedés a Bajnokok Ligája-döntő előtt

Napokon belül jön a nagy leleplezés: UFO-akták kerülnek nyilvánosságra Amerikában

Újabb fordulatot vehet az amerikai kormányzat titkos aktáinak ügye, miután egyre nagyobb nyomás nehezedik a hatóságokra. Az UFO-kérdés ismét a figyelem középpontjába került, mivel politikusok, kutatók és korábbi hírszerzési tisztek teljes átláthatóságot követelnek.
Már csak napok kérdése és június 9-én Washingtonban nagyszabású sajtóeseményt tartanak, ahol a résztvevők új részleteket ismertethetnek a nyilvánossággal. Az UFO-ügy egyik legismertebb szereplője, David Grusch szerint ekkor indulhat el az a folyamat, amely további titkos dokumentumok közzétételéhez vezethet – írja a Daily Mail.

Új UFO-iratok kerülnek nyilvánosságra

A volt hírszerző tiszt azt állítja, hogy az Egyesült Államok birtokában részben vagy teljesen épségben megmaradt, nem emberi eredetű technológiák lehetnek. A rendezvényen több kongresszusi képviselő is részt vesz, akik szerint a titkosítás fenntartása már nem indokolt.

A Trump-adminisztráció májusban már két adag UFO-val kapcsolatos dokumentumot közzétett, és további iratnyilvánosságra hozatal várható.

Ryan Graves korábbi haditengerészeti pilóta arról beszélt, hogy számos katona találkozott megmagyarázhatatlan légi jelenségekkel. David Fravor nyugalmazott parancsnok felidézte a híres 2004-es „Tic Tac” incidensét, amely során egy rendkívüli manőverezőképességű objektumot figyeltek meg.

A tanúk szerint az észlelt szerkezetek teljesítménye messze meghaladta az ismert technológiai képességeket.

A közelgő washingtoni esemény célja, hogy a közvélemény és a Kongresszus minden eddiginél több információhoz jusson az évtizedek óta vitatott rejtélyes jelenségekről.

UFO-akták: már 46 titkos videót hozott nyilvánosságra Trump

Korábban már több titkosított dokumentumot is nyilvánosságra hozott a Trump-adminisztráció, amelyek között fotók, jelentések és 46 korábban nem publikált videó is szerepel. Az anyagokban katonai észlelések, az Apollo–12 küldetés hangfelvételei és olyan felvételek találhatók, amelyek új lendületet adhatnak az UFO-k körüli vitáknak.

 

Fel vagyunk készülve az UFO-kal való találkozásra?

Egyre többen teszik fel a kérdést: mi történne, ha az emberiség valóban kapcsolatba lépne egy idegen civilizációval. A szakértők szerint a világ jelenleg nincs felkészülve egy ilyen eseményre, miközben az UFO-akták és a földönkívüli élet lehetősége körüli viták minden eddiginél nagyobb figyelmet kapnak.

 

 

