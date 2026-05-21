UFO

Évtizedekig titkolták: megdöbbentő UFO-dokumentumokat hoztak nyilvánosságra

Több száz oldalnyi, korábban szigorúan titkosított UFO-dokumentum került nyilvánosságra az Egyesült Államokban egy hosszú jogi csata után. A 334 oldalas UFO-dokumentumot a Disclosure Foundation szerezte meg az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökségtől (NSA).
Az UFO-dokumentumok egyik legérdekesebb jelentése szerint 13 MiG vadászgépet riasztottak egy azonosítatlan repülő objektum elfogására. Más dokumentumokban hangtalanul mozgó, csillag alakú, korongszerű vagy fénylő gömbként leírt objektumok szerepelnek, amelyek szokatlan manővereket hajtottak végre – számolt be a Daily Mail.

Számos megmagyarázhatatlan esetet említenek az UFO-dokumentumokban – Fotó: Unsplash
Elképesztő részletek derültek ki az UFO-dokumentumokból 

Bár több esetben a ballonokat is lehetséges magyarázatként említik, valamennyi jelentés a rendkívül magas „Top Secret Umbra”, vagyis a legmagasabb szintű titkosítás alá eső minősítést kapta. Az NSA több mint negyven éven át próbálta megakadályozni az akták nyilvánosságra hozatalát.

A szervezet most azért küzd, hogy a dokumentumok teljes, kitakarások nélküli változata is napvilágot lásson, így kiderülhetne, pontosan hol és mikor történtek a rejtélyes észlelések.

