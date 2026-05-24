Nem vagyunk egyedül? Trump új UFO-aktái mindenkit megdöbbentettek

A Donald Trump amerikai elnök által közzétett új UFO-dokumentumok között olyan felvételek és jelentések is szerepelnek, amelyek az amerikai hadsereg által rögzített, azonosítatlan objektumokat mutatnak. Egyes kutatók szerint a nyilvánosságra hozott anyagok olyan technológiákra utalhatnak, amelyek jelentősen meghaladják a jelenleg ismert képességeket, bár erre továbbra sincs egyértelmű bizonyíték – írja a Daily Star.

Az új UFO-dokumentumok számos kérdést vetnek fel

UFO-dokumentumok: már nem az ember lehet a csúcsragadozó

Az ügy kapcsán megszólalt Ross Coulthart is, aki szerint az amerikai kormány továbbra sem adott világos választ arra, rendelkezik-e nem emberi eredetű technológiákkal. Véleménye szerint a hatóságok évtizedek óta kerülik a kérdést.

A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát követően több szakértő úgy nyilatkozott, hogy a felvételek újabb kérdéseket vetnek fel, mint amennyit megválaszolnak. A videókon látható objektumok eredete továbbra sem ismert, és jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy földönkívüli eredetűek lennének.

Dan Farah szerint ugyanakkor a most közzétett anyagok egy hosszabb folyamat részét jelenthetik, amelynek során egyre több információ válhat ismertté a korábban titkosított esetekről.

Más szakértők óvatosságra intenek. Alejandro Rojas szerint a nyilvánosságra hozott videók többsége nem elég részletes ahhoz, hogy egyértelmű következtetéseket lehessen levonni belőlük.

A Pentagon korábbi tisztviselője, Luis Elizondo ugyanakkor fontos lépésnek nevezte a dokumentumok közzétételét, amely szerinte hozzájárulhat az átláthatóság növeléséhez és a nyilvános vita folytatásához.

