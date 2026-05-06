Sokkoló UFO-észlelés: az űrhajós szerint lények jelentek meg a hálószobájában

Az UFO-észlelés nem az űrben, hanem a saját hálószobájában történt — legalábbis ezt állította Brian Binnie, a SpaceShipOne legendás pilótája. A korábbi haditengerészeti parancsnok szerint hajnalban furcsa fényekre ébredt kaliforniai otthonában, amelyek teljesen megmagyarázhatatlan jelenséget idéztek elő – írja a DailyMail.

UFO-észlelés: Brian Binnie szerint furcsa, lebegő fénygömbök jelentek meg a hálószobája ablaka előtt a balesete után

UFO-észlelés a hálószobában – ezt látta az űrhajós

Brian Binnie elmondása szerint az éjszaka közepén villódzó fények ébresztették fel, amelyek elsőre úgy tűntek, mintha a televízió világítana a szobában. Amikor azonban kinyitotta a szemét, rájött, hogy a készülék ki van kapcsolva, a fények pedig a hálószoba ablakán keresztül érkeznek.

A pilóta ezután felhúzta a redőnyt, és egy egészen szürreális látvány tárult elé: a sötét környezetben a kertje úgy világított, mintha nappal lenne, miközben furcsa, lebegő objektumok mozogtak benne. Elmondása szerint egyesek szappanbuborék méretűek voltak, mások pedig nagyobb, fényesebb, röplabdára emlékeztető „entitások”, amelyek szabadon lebegtek és lassan mozogtak.

Binnie szerint a legijesztőbb pillanat az volt, amikor két fény közvetlenül felé közeledett, majd mintha a testébe hatolt volna. Úgy fogalmazott, nem tudja, hogy vizsgálták-e vagy csak „ellenőrizték”, de az élmény néhány pillanat után egyszerűen megszűnt, mintha soha nem is történt volna meg.

A történet különösen azért keltett nagy visszhangot, mert Brian Binnie nem hétköznapi tanú volt: több mint húszéves katonai szolgálata alatt 33 bevetésen vett részt a Perzsa-öböl háborúban, később pedig a SpaceShipOne pilótájaként történelmet írt. 2004-ben ő lett az egyik első magánűrhajós, miután kétszer is elérte a világűrt a kísérleti járművel, és elnyerte a 10 millió dolláros Ansari X-díjat.

Az UFO-észlelés időzítése is különös: mindössze hat nappal azután történt, hogy Binnie egy tesztrepülés során kemény landolást hajtott végre, amikor a SpaceShipOne futóműve megsérült, és a gép nagy sebességgel csúszott le a kifutópályáról.

A dokumentumfilm készítői szerint a történetet komolyan kell venni, hiszen egy rendkívül tapasztalt és hiteles pilótától származik. Binnie felesége, Valerie úgy véli, hogy a látott jelenségek akár „útmutatók” is lehettek, amelyek valamilyen módon kapcsolatban álltak férje jövőjével és az űrprogram folytatásával.