UFO-k az óceán mélyén? Furcsa adatok kerültek nyilvánosságra

Az Egyesült Államok partvidékein, 2025 augusztusa óta több mint 9000 rejtélyes víz alatti objektumról érkezett bejelentés az Enigma nevű UFO-észlelő alkalmazáson keresztül. Az esetek az amerikai tengerpartok, valamint nagyobb vízfelületek közelében történtek, és több beszámoló szerint az objektumok rendkívül gyorsan mozogtak, hirtelen irányt váltottak, sőt néhány esetben a vízből a levegőbe emelkedtek.

UFO-észlelések ezreit jelentették az amerikai partoknál: rejtélyes víz alatti objektumok tartják lázban a szakértőket

Már nem csak az égen keresik az UFO-kat

Az Enigma alkalmazás 2022-es indulása óta nagyjából 30 ezer UFO-észlelést gyűjtött össze világszerte, most azonban a figyelem egyre inkább a tengerek felé fordul. A jelentések szerint az azonosítatlan víz alatti objektumok, vagyis USO-k olyan tárgyak lehetnek, amelyeket sem szemtanúk, sem műszerek nem tudtak azonnal megmagyarázni.

Az Enigma nevű UFO-észlelő alkalmazás

Különös mozgás a víz alatt – Nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet

A beszámolók egyik legérdekesebb része, hogy több objektum állítólag szokatlanul nagy sebességgel haladt a víz alatt. Egyes tanúk szerint ezek a tárgyak képesek voltak pontos, hirtelen irányváltásokra, más esetekben pedig mintha akadály nélkül váltottak volna a víz és a levegő között.

A különös jelenségek nemcsak az UFO-rajongókat, hanem egyes szakértőket és volt katonai vezetőket is foglalkoztatnak.

Szerintük ha valóban ismeretlen eredetű objektumok mozognak amerikai vizeken, az nemcsak tudományos rejtély, hanem akár nemzetbiztonsági kockázat is lehet.

Az óceán lehet a legnagyobb rejtekhely?

A szakértők egy része szerint az óceánok hatalmas, kevéssé feltárt világa különösen izgalmas terep lehet az ismeretlen jelenségek kutatásában. Bár egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy földönkívüli eredetű tárgyakról lenne szó, az biztos, hogy a rejtélyes víz alatti észlelések új lendületet adtak az UFO-król szóló vitáknak – számolt be a New York Post.