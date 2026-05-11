ugrálóvár

Felkapta a szél az ugrálóvárat – egy hétéves kisfiú a magasból egy kerítésre zuhant és meghalt

Szörnyű tragédia rázta meg Belgiumot. Meghalt egy hétéves kisfiú, miután egy hatalmas széllökés több méter magasba repített egy ugrálóvárat egy gyerekfocitorna közben.
A tragédia múlt pénteken történt a belgiumi Hamme városában rendezett Youth Cup tornán. A kis Jean Kylian Essombe éppen barátaival játszott az ugrálóvárban, amikor hirtelen erős szél csapott le a területre, adott hírt a Daily Mail.

A nagy szél felkapta az ugrálóvárat, egy hétéves kisfiú pedig a magasból egy kerítésre zuhant, nem élte túl – Fotó: pexels.com

A levegőbe emelte a szél az ugrálóvárat

Szemtanúk szerint a felfújható vár egyik pillanatról a másikra felemelkedett a földről. A kisfiú több métert zuhant, majd egy kerítésnek csapódott. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életveszélyes állapotban találták a mentők. A gyermeket először egy közeli kórházba, majd a genti egyetemi klinikára szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. Három másik gyermek is megsérült a balesetben, őket kivizsgálásra vitték kórházba.

A helyi beszámolók szerint Jean azért volt a tornán, hogy bátyjának, Louisnak drukkoljon, aki az SK Wambeek-Ternat U10-es csapatában játszik. A tragédia teljesen megrázta a helyi közösséget. Jean iskolája közölte, hogy pszichológiai segítséget biztosítanak a diákoknak és a tanároknak. „Ez a veszteség mélyen érintette az egész iskolát” – írták közleményükben.

Vizsgálják, megfelelően rögzítették-e a légvárat

A kelet-flandriai ügyészség vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogyan történhetett meg a tragédia. A szakértők azt vizsgálják, hogy az ugrálóvár megfelelően volt-e rögzítve, illetve betartották-e a biztonsági előírásokat. A helyszínre igazságügyi szakértőt is kirendeltek.

A tornát szervező VW Hamme futballklub szerint a tragédia teljesen beárnyékolta az eseményt.

Az ember soha nem gondolja, hogy ilyen megtörténhet

 – mondta a klub vezetője, Peter De Vylder.

A klub minden utánpótlásprogramot felfüggesztett a következő hétre, a játékosok pedig fekete karszalaggal léptek pályára a kisfiú emlékére.

Jean klubja, a KFC Wambeek-Ternat szintén minden hétvégi programot lemondott. A klubelnök szerint most egyetlen feladatuk van: támogatni a gyászoló családot.

A testvére elveszítette a játszótársát

 – mondta a klubvezető megrendülten.

Sokkoló videón, ahogy a szélvihar a levegőbe kapja az ugrálóvárat

Egy ártalmatlannak induló fesztivál percek alatt pánikba fordult, amikor hirtelen széllökések csaptak le Laoszon. Az ugrálóvár a szél erejének köszönhetően elszabadult, a levegőbe emelkedett, majd több tíz méteres magasságból zuhant vissza.

Rosszul rögzített ugrálóvár okozta egy 5 éves kisfiú halálát

Miközben két gyerek játszott egy ugrálóvárban, hirtelen feltámadt a szél, ami felkapta azt a földről és egy közeli sportpályáig repítette. A benne lévő két gyereket azonnal kórházba szállították, azonban egyikük még aznap meghalt.

 


 

 

