Luxusélet, drogbárók és titkos üzenetek – kommandósok csaptak le a bombázó ügyvédnőre

A közösségi médiában csak „Advogata” néven ismert Gabriela Vieira Serafin otthonára kedden hajnalban csaptak le a drogellenes nyomozók Florianópolis városában. A rendőrök szerint a csinos ügyvédnő a börtönben ülő gengszterek és a szabadlábon lévő bűnözők között közvetíthetett titkos üzeneteket, számolt be a New York Post.

Közvetítő szerepet tölthetett be a brazil ügyvédnő a börtöben ülő, és a szabadlábon lévő bűnözők között – Fotó: serafingabriela / Instagram

Rengeteg adathordozót találtak az ügyvédnő otthonában

A hajnali razzia során Serafin nem tartózkodott otthon, de a nyomozók így is döbbenetes dolgokat találtak. A hatóságok két mobiltelefont, SIM-kártyákat, pendrive-okat és memóriakártyákat foglaltak le, amelyeket egy gyerek kesztyűjébe rejtve találtak meg a hálószobában.

A helyszínen tartózkodó édesanyja elismerte, hogy az eszközök a lányához tartoznak. Az adatokat most igazságügyi szakértők vizsgálják, miközben a rendőrök azt próbálják kideríteni, pontosan milyen kapcsolatban állhatott a jogásznő az alvilággal.

Serafin nagy népszerűségnek örvendett a közösségi oldalakon

Serafin az interneten elképesztő népszerűségre tett szert. Videóiban saját maga alakította elhíresült bűnöző ügyfeleit, és filmszerű jelenetekben játszotta újra drograzziák, bandaháborúk és véres leszámolások történeteit.

Az egyik virálissá vált videóban például egy nőt alakított, akit állítólag drogmérés közben kaptak el a rendőrök egy lakásban. Egy másik felvételen részletesen mesélte el, hogyan bérelt lakást egy banda a riválisuk közvetlen közelében, hogy megfigyeljék minden mozdulatát, mielőtt lecsaptak volna rá.

Olyan volt, mint a Vadnyugat

– mondta az egyik videójában egy brutális rajtaütésről, amely végül három ember ellen indított gyilkossági kísérleti ügyhöz vezetett.

Túl közel került az ügyfeleihez

A rendőrség szerint azonban könnyen lehet, hogy az online sztárügyvédnő túl közel került azokhoz az emberekhez, akiket védenie kellett volna.

A brazil ügyvédi kamaránál hivatalosan bejegyzett Serafin ellen egyelőre nem emeltek vádat, de az ügy hatalmas botrányt kavart Brazíliában. Sokan attól tartanak, hogy a látványos TikTok- és Instagram-videók mögött sokkal sötétebb kapcsolat húzódhatott meg az alvilággal.