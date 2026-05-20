Ukrajna ezt nem élné túl – súlyos kijelentést tett a NATO főtitkára

A NATO főtitkára szerint továbbra is kulcsszerepe van az amerikai katonai támogatásnak az orosz-ukrán háborúban. Ukrajna működése és védelmi képessége jelentős részben az Egyesült Államokból érkező fegyver- és légvédelmi szállítmányoktól függhet.
Mark Rutte NATO-főtitkár Brüsszelben, a NATO-tagállamok külügyminisztereinek svédországi találkozója előtt tartott sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy Ukrajna számára létfontosságú az amerikai katonai támogatás fenntartása. A The Guardian beszámolója szerint Rutte úgy fogalmazott: az ország nem tudna fennmaradni az Egyesült Államokból érkező fegyverszállítások nélkül.

Ukrajna nem élhetné túl az amerikai támogatás leállását – erről beszélt Mark Rutte
Ukrajna sorsa az amerikai fegyverszállításoktól függhet

A NATO-főtitkár külön kiemelte a rakétavédelmi rendszerek jelentőségét, amelyek a PURL-program keretében jutnak el Ukrajnába. Elmondása szerint ezek a rendszerek meghatározó szerepet játszanak az ukrán légvédelem működésében.

Ihor Zsovkva, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalának helyettes vezetője arról számolt be, hogy eddig közel 5,5 milliárd dollár támogatást vontak be a PURL-programba. A kezdeményezés célja az ukrán fegyveres erők támogatása és a légvédelmi képességek fenntartása.

Május elején Volodimir Zelenszkij közölte, hogy Norvégia mintegy 300 millió dollárral járult hozzá az ukrán hadsereg támogatásához a programon keresztül. Az ukrán elnök szerint Norvégia teljes hozzájárulása már meghaladja az 1,2 milliárd dollárt, ami jelenleg a legnagyobb támogatásnak számít a programban részt vevő országok között. Hollandiában korábban arra is figyelmeztettek, hogy az Ukrajnának nyújtott támogatás bizonyos kockázatokat jelenthet az ország számára.

Rutte kimondta: európai pénzből érkeznek az amerikai fegyverek Ukrajnába

Az Egyesült Államok havonta hozzávetőleg egymilliárd euró értékben juttat fegyvereket Ukrajnának, a szállítások költségeit európai országok és Kanada állják – erről Mark Rutte NATO-főtitkár beszélt a PBS televíziónak adott interjúban. Elmondása szerint 2026 folyamán összesen mintegy 15 milliárd dollár értékű fegyver érkezhet Kijevbe.

 

 

