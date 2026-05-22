Az elmúlt hetekben Ukrajna háborús stratégiájának egyik legfontosabb eleme az orosz hátország elleni dróntámadások felerősödése lett. Miközben ezek az akciók Moszkvát és más nagyvárosokat is elérik, a frontvonalakon az orosz hadsereg előrenyomulása több térségben is lassulást vagy teljes elakadást mutat – derül ki a Meduza elemzéséből.

Ukrajna megnyeri a háborút? Hihetetlen változás történt a fronton - mutatjuk a jelenlegi állást

A háború kulcspontja továbbra is a Donbasz, azon belül is a Kramatorszk–Szlovjanszk agglomeráció elfoglalása, amely az orosz tervek szerint a régió teljes ellenőrzését jelentené. Az orosz hadsereg azonban május végére sem tudta elérni az áttörést, amelyre hónapok óta készül.

A modern hadviselés egyik legmeghatározóbb tényezőjévé a drónok váltak. Ukrajna új generációs pilóta nélküli eszközei nemcsak az orosz hátországot támadják, hanem a fronton is jelentősen lassítják az offenzívát. Az elemzés szerint a sikeres támadások előfeltétele ma már az ellenséges drónkezelő egységek semlegesítése, ami hosszú és költséges folyamat.

Az orosz erők ugyan jelentős drónkapacitással rendelkeznek, de ez sem biztosít áttörést a Donbasz több kulcsfontosságú szakaszán. A Pokrovszk körüli térségben például az orosz hadsereg ugyan előrenyomult, de a frontvonal továbbra is rendkívül instabil, és az ukrán védelem több ponton ellentámadásokat hajt végre.

A Kramatorszk és Konsztantyinivka környéki harcok szintén elhúzódnak. Az orosz csapatok több irányból próbálnak bekerítő műveleteket végrehajtani, de az ukrán védelem és a folyamatos dróncsapások miatt az előrenyomulás jelentősen lelassult.

Szlovjanszk irányában az orosz hadsereg ugyan több ponton is átkelt a természetes akadályokon, de a támadás lendülete megtört. Az ukrán tartalékok beérkezése, valamint a drónok által okozott folyamatos veszteségek miatt az offenzíva nem tudott kibontakozni.

A zaporizzsjai fronton Ukrajna ellentámadásai szintén komoly nyomást gyakorolnak az orosz erőkre. Bár Moszkva itt is több támadási tengelyt próbál fenntartani, az előrenyomulás üteme jelentősen csökkent, és több helyen visszaszorulások is történtek.

A Meduza elemzése szerint 2026 májusára egyértelművé vált, hogy Ukrajna és Oroszország háborúja új szakaszba lépett: a drónok tömeges alkalmazása mindkét oldalon alapjaiban változtatta meg a hadműveletek dinamikáját, és az orosz offenzíva korábbi lendülete több kulcsterületen is megtört.