Bloomberg: Putyin döntött az ukrán háború végéről – már az időpont is megvan

A Bloomberg által idézett források szerint Vlagyimir Putyin azt tervezi, hogy az Ukrajna elleni háborút 2026 végéig lezárja, azonban csak olyan feltételek mellett, amelyeket Moszkva „győztes” kimenetelnek tekint. Ezek közé tartozna a Donbasz feletti teljes orosz ellenőrzés megszerzése, valamint egy szélesebb körű biztonsági megállapodás Európával, amely bizonyos értelmezések szerint az új területi helyzet nemzetközi elismerését is jelentené.

Ukrajnai háború: Putyin döntött az ukrán háború végéről - már az időpont is megvan

A jelentés szerint ugyanakkor a Kreml hivatalosan nem erősítette meg a konkrét határidőt. Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki szóvivő közölte, hogy Vlagyimir Putyin nem tűzött ki fix időpontot a háború befejezésére, és a konfliktus lezárása a helyzet alakulásától függ.

A Bloomberg elemzése kitér arra is, hogy Ukrajna belső nehézségei – köztük a háborús fáradtság és a mozgósítási problémák – egyre nagyobb kihívást jelentenek Kijev számára. Emellett az ukrán légvédelem is komoly terhelés alatt áll a folyamatos rakétatámadások miatt, amelyek az ország energetikai infrastruktúráját is sújtják.

Moszkva részéről ugyanakkor továbbra is az a hivatalos álláspont, hogy a konfliktus rendezése csak a kiváltó okok megszüntetésével lehetséges. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábban azt hangsúlyozta, hogy Oroszország biztonsági garanciákat vár a Nyugattól, beleértve a Krím és Donbasz helyzetének rendezését is.

A Kremlhez közeli források szerint a háború lezárása nem rövid távú tűzszünetben, hanem egy átfogó politikai megállapodásban gondolkodik.

Dmitrij Peszkov hangsúlyozta: Moszkva nem érdekelt ideiglenes megoldásokban, hanem „rendszerszintű” rendezésben.

Elemzők szerint ugyanakkor továbbra is kérdéses, hogy a katonai helyzet lehetővé teszi-e bármelyik fél számára a gyors lezárást. Miközben Moszkva sikerekről beszél a fronton, több nyugati forrás szerint az orosz előrenyomulás lassul, és a háború elhúzódása továbbra is reális forgatókönyv ma.