Zelenszkij retteg – olyan hírt kapott, amit nem hord ki lábon

Nyugati elemzők szerint egyre valószínűbb, hogy az ukrajnai háború úgynevezett „finn forgatókönyv” szerint érhet véget. A JPMorgan geopolitikai központjának értékelése szerint a tárgyalások akár már idén lezárulhatnak, Ukrajna azonban súlyos árat fizethet a békéért.

Ukrajna sorsa eldőlhet: a finn forgatókönyv jöhet a háború végén

A jelentés szerint Kijev akár területének húsz százalékát is elveszítheti, ugyanakkor megőrizheti állami szuverenitását és nyugati orientációját. Az elemzők szerint a helyzet hasonlíthat Finnország második világháború utáni helyzetére, amikor Helsinki békét kötött a Szovjetunióval.

Finnország 1944-ben megtarthatta önállóságát, ugyanakkor kénytelen volt területeket átadni Moszkvának, és külpolitikájában figyelembe venni a szovjet érdekeket. A JPMorgan szakértői szerint Ukrajna számára is egy hasonló kompromisszum körvonalazódhat.

Az iráni háború tovább ronthatja Ukrajna helyzetét

Az elemzők ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy több külső tényező is tovább gyengítheti Ukrajna pozícióját.

A jelentés külön kiemeli az Irán körüli konfliktust, amely jelentősen leköti az Egyesült Államok katonai erőforrásait. Emiatt csökkenhetnek az Ukrajnának szánt fegyverszállítások, miközben nőhet az orosz energiahordozók iránti kereslet és azok világpiaci ára is.

A JPMorgan szerint az is fontos kérdés lehet, hogy Donald Trump amerikai elnök mekkora nyomást tud gyakorolni Kijevre egy Washington és Moszkva által kidolgozott megállapodás elfogadása érdekében.

Finnország már korábban tiltakozott a párhuzam ellen

A „finn forgatókönyv” korábban is komoly vitákat váltott ki Európában. Alekszander Stubb finn elnök már 2025-ben hangsúlyozta, hogy Ukrajna támogatóinak nem szabad megengedniük egy ilyen helyzet kialakulását.

Stubb szerint először tűzszünetre lenne szükség, és csak ezután lehetne tárgyalni a területi kérdésekről.

Más szakértők ugyanakkor úgy vélik, hogy a nyugati országok és az Egyesült Államok maguk is akadályozzák a konfliktus gyors lezárását. Greg Simons politikai elemző szerint Finnország 1944-ben jóval önállóbban dönthetett a békéről, mint amennyire Ukrajna ma képes.