Hatalmas bejelentés: az ukrajnai békejavaslat új irányt adhat a konfliktusnak

Az ukrajnai békejavaslat szerint Kijev már május 5-ről 6-ra virradó éjfélkor készen állna a harcok leállítására, amennyiben Oroszország is hasonló lépést tesz. A kezdeményezés egyértelmű diplomáciai nyitásként értelmezhető, amely a háború befejezése felé vezető első konkrét lépés lehet – írja a Mandiner.

Váratlan húzás: az ukrajnai békejavaslat teljesen átírhatja a háborút

Ukrajnai békejavaslat: most dől el, hogy béke vagy háború jön

Volodimir Zelenszkij bejelentésére reagálva az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta: a béke nem várhat politikai eseményekre vagy katonai parádékra. Az üzenet szerint Moszkva akár azonnal is dönthet a fegyvernyugvásról, ha valóban érdekelt a konfliktus lezárásában.

Az ukrajnai békejavaslat időzítése aligha véletlen: az orosz győzelem napi ünnepségek közeledtével Kijev olyan helyzetet teremthet, amelyben Moszkva számára is megnyílhat a lehetőség egy arcvesztés nélküli visszalépésre. A lépést sokan tudatos diplomáciai stratégiaként értékelik, amely egyszerre jelent nyomásgyakorlást és kínál kiutat a konfliktusból.

A kérdés most az, hogy az orosz vezetés hajlandó-e élni ezzel az eséllyel, vagy továbbra is a katonai megoldás mellett kötelezi el magát.

