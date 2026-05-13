Az Egyesült Államok katonákat küld Ukrajnába

A Pentagon hivatalosan is megerősítette, hogy amerikai katonai személyzetet küldtek Ukrajnába, hogy az ukrajnai drónháború során alkalmazott technológiákat és harctéri taktikákat tanulmányozzák. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szerint az USA számára létfontosságú, hogy valós időben tanuljon a modern UAV-hadviselésből – írja a NewsUkraine.

Az ukrajnai drónháború miatt már az amerikai hadsereg is közvetlenül tanulmányozza az ukrán dróntechnológiákat és a drónok elleni védekezést. Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az ukrajnai drónháború már a Pentagon figyelmét is uralja

Hegseth a szenátusi meghallgatásán elárulta, hogy személyesen hagyta jóvá további amerikai katonák kiküldését. A cél az, hogy az Egyesült Államok átvegye az ukrán hadsereg tapasztalatait a támadó és védekező drónműveletek területén.

A republikánus Mitch McConnell szenátor Ukrajnát egyenesen „a háború Szilícium-völgyének” nevezte, utalva arra, hogy az ország elképesztő tempóban fejleszt új dróntechnológiákat és drónelhárító rendszereket.

Chris Coons szenátor arra figyelmeztette Washingtont, hogy az olcsó, tömeggyártott drónok — például az iráni Shahed típusok — egyre nagyobb fenyegetést jelentenek világszerte. Szerinte Ukrajna már most olyan megoldásokat fejlesztett ki, amelyekből az amerikai hadsereg is profitálhat.

Drónfal készül az iráni öngyilkos drónok ellen

Közben Ukrajna egy teljesen új légvédelmi rendszer bevezetésére készül. Az Atreyd nevű fejlesztés lényege, hogy több tucat apró drónból álló „drónfalat” hoznak létre, amely képes lehet megállítani az iráni gyártmányú öngyilkos drónokat és a célra irányított robbanószerkezeteket.

Ukrajna drónokkal támadta a Krasznodari terület egyik kikötőjét

A közösségi médiában közzétett bejegyzések tanulsága szerint a Krasznodari terület egyik kikötőjét találat érte és ki is gyulladt. Hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett, azonban Ukrajna a hírek szerint ismét drónokkal támadta a kritikus fontosságú terület kikötőjét.

Drónháború Oroszországban, ukrán harccsoportok semmisültek meg

Moszkva közlése szerint az orosz légvédelem az éjszaka folyamán több tucat ukrán pilóta nélküli repülőeszközt fogott el az ország különböző régiói felett, míg a Harkivi területen az orosz hadsereg három ukrán harccsoport megsemmisítéséről számolt be. Az orosz védelmi minisztérium jelentős személyi és technikai veszteségekről tett említést az ukrán oldalon.