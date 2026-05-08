Az ukrajnai háborúban ideiglenes tűzszünet lép életbe hétvégén

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél.
Trump közlése szerint a tűzszünet hétfőig tart.
Reméljük, hogy ez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének
- írta az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán.
Donald Trump már a múlt héten jelezte, hogy telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és megbeszélésükön szó esett egy rövid tűzszünetről is. A héten az orosz kormányzat is bejelentett egy egyoldalú tűzszünetet a május 9-i moszkvai világháborús megemlékezésekkel kapcsolatosan.
Ukrajnai háború: Zelenszkij megerősítette a tűzszünetet és a fogolycserét
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazásban megerősítette az amerikai elnök által bejelentett megállapodást az ukrán-orosz tűzszünetről és a fogolycseréről.
Zelenszkij azt is bejelentette: parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a május 9-én Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszszemlét.
Az elmúlt időszak egyik legtöbb vitát kiváltó uniós intézkedése egy újabb, 90 milliárd eurós pénzügyi támogatási csomag, amelyre Ukrajna igényt tart. A forrásokhoz azonban szigorú feltételek teljesítésén keresztül vezet az út, miközben a visszafizetés módja és a program kockázatai továbbra is komoly vitákat váltanak ki.