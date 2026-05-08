Az ukrajnai háborúban ideiglenes tűzszünet lép életbe hétvégén

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél.

Az ukrajnai háború új fordulatot vett a háromnapos tűzszünet bejelentésével

Trump közlése szerint a tűzszünet hétfőig tart.

Reméljük, hogy ez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének

- írta az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán.

Donald Trump már a múlt héten jelezte, hogy telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és megbeszélésükön szó esett egy rövid tűzszünetről is. A héten az orosz kormányzat is bejelentett egy egyoldalú tűzszünetet a május 9-i moszkvai világháborús megemlékezésekkel kapcsolatosan.

Ukrajnai háború: Zelenszkij megerősítette a tűzszünetet és a fogolycserét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazásban megerősítette az amerikai elnök által bejelentett megállapodást az ukrán-orosz tűzszünetről és a fogolycseréről.

Zelenszkij azt is bejelentette: parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a május 9-én Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszszemlét.

Zelenszkij azt is bejelentette: parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a május 9-én Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszszemlét.