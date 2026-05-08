Az ukrajnai háborúban ideiglenes tűzszünet lép életbe hétvégén

Az ukrajnai háború kapcsán Donald Trump háromnapos tűzszünetről és nagyszabású fogolycseréről számolt be, amit Volodimir Zelenszkij is megerősített.
Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél.

Az ukrajnai háború új fordulatot vett a háromnapos tűzszünet bejelentésével
Trump közlése szerint a tűzszünet hétfőig tart.

Reméljük, hogy ez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének

- írta az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán.

Donald Trump már a múlt héten jelezte, hogy telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és megbeszélésükön szó esett egy rövid tűzszünetről is. A héten az orosz kormányzat is bejelentett egy egyoldalú tűzszünetet a május 9-i moszkvai világháborús megemlékezésekkel kapcsolatosan.

Ukrajnai háború: Zelenszkij megerősítette a tűzszünetet és a fogolycserét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazásban megerősítette az amerikai elnök által bejelentett megállapodást az ukrán-orosz tűzszünetről és a fogolycseréről.

Donald Trump péntek este közölte a Truth Social közösségi oldalán, hogy szombattól hétfőig háromnapos tűzszünet lép életbe az ukrajnai háborúban, és országonként ezer foglyot kicserélnek Oroszország és Ukrajna között.

Zelenszkij azt is bejelentette: parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a május 9-én Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszszemlét.

Újabb, 90 milliárd eurós pénzügyi támogatást adna az EU Ukrajnának: sokan támadják a döntést

Az elmúlt időszak egyik legtöbb vitát kiváltó uniós intézkedése egy újabb, 90 milliárd eurós pénzügyi támogatási csomag, amelyre Ukrajna igényt tart. A forrásokhoz azonban szigorú feltételek teljesítésén keresztül vezet az út, miközben a visszafizetés módja és a program kockázatai továbbra is komoly vitákat váltanak ki.

 

 

